W tym roku największe zainteresowanie i podziw wzbudził film Elizy Kubarskiej „Wanda Rutkiewicz. Ostatnia wyprawa”. KFG to kolejny festiwal, gdzie obraz zdobył nagrodę. Wcześniej film świętował sukcesy na Festival International Autrans (Francja), Bansko Film Fest (Bułgaria), czy wreszcie na słynnym Nordic Adventure Film Festival – NAFF (Holandia).

Na zdjęciu Dorota Rasińska-Samoćko i Monika Tarsa / foto: Albin Marciniak /

8 Tysięcy Emocji

O pomyśle i pracy nad filmem mówiła w RMF FM reżyserka filmu Eliza Kubarska . Na KFG film o słynnej himalaistce zwyciężył w dwóch konkursach: Najlepszy film polski i Grand Prix. Jury doceniło film za "Nowatorski portret pokazany poprzez zderzenie dwóch perspektyw: czasu górskiej aktywności Wandy Rutkiewicz i współczesności. Pozwala nam to dostrzec wyjątkową osobowość himalaistki, wykraczającą poza epokę, w której żyła i działała" oraz za "Za wrażliwość w rekonstruowaniu historii Wandy Rutkiewicz i umiejętne posłużenie się różnymi technikami dokumentalnymi".

Wśród wielu gości i prezentacji festiwalowych na szczególną uwagę zasłużyła prelekcja Doroty Rasińskiej-Samoćko. Himalaistka jest pierwszą Polką, która zdobyła Koronę Himalajów i Karakorum, czyli weszła na wszystkie ośmiotysięczniki, z czego na dwa z nich weszła dwukrotnie (Mansalu i Makalu). Zrobiła to w rekordowym czasie 3 lat bez wsparcia sponsorów i związków alpinistycznych, korzystała z butli i z pomocy Szerpy. Wśród nepalskich Szerpów miała ksywkę "Speedy Lady". Wyczyn "królowej Korony Himalajów i Karakorum" zainspirował krakowską malarkę Monikę Tarsę do realizacji ambitnego działania artystycznego o wdzięcznej nazwie "8 Tysięcy Emocji". Artystka za pomocą obrazów chce opisać emocje, jakie towarzyszyły Dorocie Rasińskiej-Samoćko przy zdobywaniu każdego z ośmiotysięczników. Chcę, żeby to był prawdziwy dialog między dwoma kobietami pełnymi pasji, radości życia, miłości do gór i sztuki - mówi w rozmowie z RMF FM malarka. 22.Krakowski Festiwal Górski był idealnym miejscem na prezentację tego przedsięwzięcia.

8 Tysięcy Emocji Krzysztof Nepelski / RMF FM

Wyniki konkursów

/ Materiał prasowy /

Jury w składzie: Rosanna Stedile - przewodnicząca, Jinna Lee, Iisakki Kennilä, Peter Chrzanowski, Natalia Koniarz i Jacek Ostaszewski wyłoniło najlepsze obrazy festiwalu, wyróżniło także inne dokumenty w poszczególnych kategoriach. Do obejrzenia było ponad czterdzieści wyselekcjonowanych filmów, w tym także premierowych, większość to obrazy pokazywane w ramach konkursu międzynarodowego.Pozostałe wyniki:

Najlepszy Film Górski - "Le Cavalier Sans Tête", reż. Andy Collet, Francja, 2024

Najlepszy Film Wspinaczkowy - "Climbing Blind II", reż. Alastair Lee, Wielka Brytania, 2024

Najlepszy film w kategorii Przygoda, Eksploracja - "Of a Lifetime", reż. Jérôme Tanon, Francja, 2024

Nagroda dla filmu zaangażowanego społecznie - "Feel It All", reż. Drew Petersen, Jesse Levine, USA, 2024

Najlepszy film w kategorii Góry, Kultura, Przygoda, Człowiek - "Sadpara", reż. Gabriele Canu, Włochy, 2024

Specjalne wyróżnienie otrzymał film "Everest Revisited 1924-2024" w reżyserii Johna Portera i Doma Busha