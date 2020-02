Trwają ostatnie, gorączkowe poprawki przed ceremonią rozdania Oskarów - informuje specjalny wysłannik RMF FM do Hollywood Paweł Żuchowski.

Korespondent RMF FM na czerwonym dywanie Paweł Żuchowski /RMF FM

Razem z Pawłem Żuchowskim trzymamy kciuki za "Boże Ciało". Trwa odliczanie do wielkiej, filmowej gali. Niestety, prognozy mówią o deszczu.



W Dolby Theatre w Los Angeles zaśpiewa Katarzyna Łaska, czyli "polska Elsa" z "Krainy Lodu". Artystka z Polski wesprze wokalnie piosenkarkę Idinę Menzel.

Długo musiałam czekać na chwilę, w której będę mogła powiedzieć Wam, że ZAŚPIEWAM NA OSCARACH! Teraz kiedy to czytacie jestem już w Los Angeles w wirze przygotowań. Tu gdzie spełniają się marzenia.



Trudno mi to pojąć bo przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w snach! - napisała Katarzyna Łaska na Instagramie.



Okazuje się, że nie ma na tym świecie nieosiągalnych, zbyt odległych marzeń, takich na które nie zasługujemy! Jeśli tylko ciężko pracuje się na swój sukces to ktoś w końcu to doceni! Proszę Was o jedno... NIE PRZESTAWAJCIE wierzyć w siebie! - dodała.