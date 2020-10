Powinien być zlikwidowany zakaz uboju rytualnego, a w kwestii hodowli zwierząt futerkowych powinno się wprowadzić vacatio legis - tak o ewentualnym poparciu Porozumienia dla "Piątki dla zwierząt" mówił w TVN24 lider ugrupowania, wicepremier Jarosław Gowin. Prezydent Andrzej Duda dokonał we wtorek zmian w składzie Rady Ministrów. Gowin został powołany na urząd wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii.

Jarosław Gowin odbiera nominację z rąk prezydenta Dudy / Radek Pietruszka / PAP



Z harmonogramu prac Senatu wynika, że w tym tygodniu senackie komisje ustawodawcza i rolnictwa będą kontynuować prace nad nowelą o ochronie zwierząt. Podczas wrześniowego posiedzenia komisji rolnictwa senatorowie PiS zapowiedzieli poprawki do noweli, w tym dotyczące usunięcia ograniczenia uboju rytualnego. Senatorowie z komisji ustawodawczej zapowiedzieli poprawki dotyczące m.in. odszkodowań dla branży futrzarskiej i mięsnej.

Jarosław Gowin pytany w TVN24 o poparcie Porozumienia dla tej noweli odparł, że jest przeciwnikiem zakazu uboju rytualnego. "Jestem przeciwny temu jako osoba odpowiedzialna za rozwój polskiej gospodarki, ale polityka wymaga kompromisów. Zobaczymy, jakie poprawki wyjdą z Senatu" - powiedział lider Porozumienia.

"Uważam, że powinien być zlikwidowany zakaz uboju rytualnego. Co do hodowli zwierząt futerkowych, to jest branża, która nie budzi mojej najmniejszej sympatii, ale także tutaj trzeba wprowadzić moim zdaniem vacatio legis" - dodawał wicepremier.

Gowin zastrzegł, że są to postulaty "najdalej idące". "Być może spotkamy się wraz z PiS gdzieś w połowie drogi" - ocenił wicepremier.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt wprowadza m.in. zakaz hodowli zwierząt na futra. Nowela przyznaje prawo do rekompensaty z budżetu państwa z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych. Przepisy dotyczące zakazu hodowli zwierząt na futra mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia noweli.

Ubój rytualny ma być możliwy tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych; podmiotom wykonującym ubój rytualny ma przysługiwać rekompensata z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub zaprzestania tej działalności.