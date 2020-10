W ogrodach Pałacu Prezydenckiego trwa uroczystość zaprzysiężenia nowych ministrów rządu Mateusza Morawieckiego. Zaprzysiężeni zostaną wszyscy nowi ministrowie z wyjątkiem Przemysława Czarnka.

14:16

Michał Kurtyka powołany na ministra klimatu i środowiska.



14:14

Tadeusz Kościński powołany na ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej.





14:13

Prezydent Andrzej Duda powołał Jarosława Gowina na urząd wicepremiera oraz ministra rozwoju, pracy i technologii.



14:12

Prezydent powołał Piotra Glińskiego na wicepremiera, ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu oraz przewodniczącego Komitetu ds. pożytku publicznego.



14:12

Prezydent Andrzej Duda powołał Jarosława Kaczyńskiego na urząd wicepremiera.



14:10

Prezydent Andrzej Duda powołał premiera Mateusza Morawieckiego na ministra cyfryzacji.



Pierwotnie uroczystość miała się odbyć w poniedziałek, jednak tego dnia rano Przemysław Czarnek poinformował, że ma dodatni wynik testu na obecność SARS-CoV-2.



W tej sytuacji premier Mateusz Morawiecki zwrócił się do prezydenta Andrzeja Dudy o wyznaczenie innego terminu dokonania zmian w Radzie Ministrów, a powiatowy inspektor sanitarny przeprowadził postępowanie epidemiologiczne, które miało na celu wskazanie osób narażonych na zakażenie i wyznaczył osoby do ewentualnej kwarantanny i badań.



W wyniku tego postępowania na kwarantannę zostali skierowani: wicepremier Jacek Sasin, szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, odchodzący szef MEN Dariusz Piontkowski oraz wiceminister klimatu Jacek Ozdoba.



Wieczorem w poniedziałek rzecznik prezydenta Błażej Spychalski poinformował, że nowy termin zmian w rządzie to wtorek po południu. Zmiany zostaną przeprowadzone uwzględniając obostrzenia sanitarne - napisał Spychalski na Twitterze.



Później doprecyzował, że zaprzysiężeni zostaną wszyscy nowi ministrowie z wyjątkiem Przemysława Czarnka. Zmiany będą przeprowadzone wśród tych osób, które będą mogły być fizycznie w Pałacu Prezydenckim, w związku z powyższym także i wniosek pana premiera do pana prezydenta o zmiany w składzie Rady Ministrów jest zmieniany - powiedział Spychalski.



Uroczystość zaprzysiężenia z uwagi na zagrożenie COVID-19 odbywa się w ogrodach Pałacu Prezydenckiego.



Powołani przez prezydenta mają zostać zarówno nowi ministrowie, jak i ministrowie, których resorty zmieniły nazwę i zakres kompetencji.



Prezes PiS Jarosław Kaczyński odbierze nominację na stanowisko wicepremiera. Oprócz niego w rządzie będzie trzech wicepremierów. Na dotychczasowym stanowisku pozostaje Jacek Sasin, który będzie kontynuował pracę jako wicepremier i minister aktywów państwowych. Na wicepremiera oraz szefa nowego resortu - Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - powołany zostanie Piotr Gliński. Jarosław Gowin odbierze natomiast nominację na stanowisko wiceprezesa Rady Ministrów oraz ministra rozwoju, pracy i technologii.

Prezydent powołuje też Tadeusza Kościńskiego na szefa Ministerstwa Finansów i Funduszy oraz Michała Kurtykę, który obejmuje funkcję ministra klimatu i środowiska. Nominacje z rąk prezydenta odbierają także: Marlena Maląg na szefa Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Grzegorz Puda na szefa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Nominację na Ministra-Członka Rady Ministrów odebrać mają też Michał Cieślak (Porozumienie) oraz Michał Wójcik (Solidarna Polska).