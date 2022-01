Ostatniej doby polsko-białoruską granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 28 osób - przekazała w niedzielę Straż Graniczna. Na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Lipsku było to 12 Irakijczyków.

"Minionej doby tj. 01.01 granicę próbowało nielegalnie przekroczyć 28 osób" - poinformowała w niedzielę na Twitterze Straż Graniczna.



Dodała, że na odcinku ochranianym przez placówkę SG w Lipsku grupa 12 obywateli Iraku próbowała przedostać się na terytorium Polski. "Nie była to siłowa próba przekroczenia granicy. Zatrzymani zostali przy granicy" - przekazała rzeczniczka straży granicznej por. Anna Michalska.

Na odcinku ochranianym przez placówkę w Dubiczach Cerkiewnych polskie patrole był oślepiane przez służby białoruskie laserami.



Kryzys migracyjny przy polsko-białoruskiej granicy

W zeszłym roku Straż Graniczna zanotowała 39,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W grudniu odnotowano 1,7 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w listopadzie 8,9 tys., w październiku 17,5 tys., we wrześniu 7,7 tys., zaś w sierpniu 3,5 tys.



Od 1 grudnia do 1 marca 2022 r. na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.