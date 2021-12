Ostatniej doby 69 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski – poinformowała straż graniczna. "Na odcinku ochranianym przez #PSGCzeremcha 26 cudzoziemców siłowo forsowało granicę. Natomiast na odcinkach placówek w Płaskiej, Narewce i w Dubiczach Cerkiewnych granicę próbowały przekroczyć kilkuosobowe grupy" - napisano na Twitterze.

Rzecznik straży granicznej porucznik Anna Michalska poinformowała, że dwie grupy cudzoziemców jednocześnie próbowały nielegalnie przekroczyć granicę w Czeremsze w odległości 400 m od siebie.

Zdarzenie miało miejsce ok. 21 w niedzielę. Cudzoziemcy byli agresywni, rzucali kamieniami, wspomagały ich służby białoruskie oślepiając funkcjonariuszy laserami i latarkami - powiedziała Michalska. W obu miejscach granicę udało się przekroczyć łącznie 26 migrantom.

Wszyscy zostali zatrzymani, pouczeni i odprowadzeni do linii granicy - powiedziała rzeczniczka straży granicznej.

Według Michalskiej migranci zaatakowali funkcjonariuszy także w Płaskiej, gdzie doszło do nieudanej próby przekroczenia granicy przez trzy osoby. W Narewce concertinę uszkodziła pięcioosobowa grupa. Także w Dubiczach Cerkiewnych grupa migrantów podeszła do granicy, ale oddaliła się na widok patroli - podkreśliła Michalska.

Od początku roku straż graniczna zanotowała prawie 40 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od początku grudnia było 1,2 tys. prób. W listopadzie odnotowano 8,9 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy, w październiku 17,5 tys., wrześniu 7,7 tys., a sierpniu 3,5 tys.

Od 1 grudnia do 1 marca 2022 roku na terenie przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego.

Budowa zapory na granicy z Białorusią

Szczegóły powierzonej firmom Budimex i Unibep budowy zapory na granicy Polski z Białorusią zostaną przedstawione w tym tygodniu. Pierwsza z firm postawi zaporę na odcinkach o łącznej długości ponad 105 km, a druga - 80 km. Wartość oferty Budimexu to 326 mln zł netto, Unibepu to 197,5 mln zł netto.



MSWiA poinformowało w ubiegłym tygodniu, że dwie firmy wyłoniono spośród siedmiu zaproszonych do składania ofert. Oferty wpłynęły w ubiegły poniedziałek, a w czwartek zebrał się Zespół do spraw przygotowania i realizacji zabezpieczenia granicy państwowej. Wybór Budimexu i Unibepu zarekomendował pełnomocnik ds. budowy zapory Marek Chodkiewicz, a Zespół przychylił się do tej propozycji.



Jak podało MSWiA, w ocenie inwestora - którym formalnie jest komendant główny straży granicznej - Budimex i Unibep w najwyższym stopniu spełniają przyjęte kryteria, "w szczególności posiadają doświadczenie w budowie inwestycji liniowych, własne zaplecze sprzętowe oraz pracownicze".



"Zapewniają również możliwość realizacji budowy zapory w trybie elementów prefabrykowanych, co umożliwi ograniczenie do niezbędnego minimum prace wykonywane na miejscu, mogących istotnie destabilizować działania ochronne służb w pasie granicznym" - podkreślił resort spraw wewnętrznych.

MSWiA wyjaśniało wcześniej, że część granicy, na której stanie zapora, zostanie podzielona na cztery odcinki, a prace będą na nich prowadzone jednocześnie w systemie trzyzmianowym, 24 godziny na dobę.

150 dni na budowę

Z raportów zarządów wybranych spółek wynika, że Budimex zaprojektuje i wybuduje zaporę na dwóch pierwszych odcinkach o łącznej długości ponad 105 km, a konsorcjum w składzie Unibep i spółka zależna Budrex - na dwóch kolejnych o łącznej długości 80,7 km. Wartość oferty Budimexu to ponad 326 mln zł netto, a Unibepu ok. 197,5 mln zł netto. Suma wartości obu ofert to ok. 523,5 mln zł netto.



Termin realizacji w obydwu ofertach to do 150 dni od zawarcia umowy. Początkowo MSWiA informowało, że umowy z wykonawcami zostaną zawarte do 15 grudnia. Zgodnie z piątkowym komunikatem resortu szczegółowe informacje w sprawie budowy zostaną przedstawione w tym tygodniu na konferencji prasowej. Prace mają ruszyć jeszcze w tym roku, a skończyć do połowy przyszłego.

Ponad 5 metrów wysokości

Zapora zostanie zbudowana na odcinkach ochranianych przez Podlaski Oddział SG. Ma mierzyć 5,5 m wysokości: 5 metrów to stalowe słupy, zwieńczone półmetrowym zwojem z drutu tak, aby nie można było przejść na drugą stronę. Zastosowane zostaną także elektroniczne metody zarządzania granicą, jak czujniki ruchu czy kamery. Jak wcześniej informowało MSWiA, stalowe panele dostarczy konsorcjum dwóch spółek - Grupy Kapitałowej Węglokoks S.A. i Mostostalu Siedlce.



Inwestycja - zgodnie z ustawą o budowie zabezpieczenia granicy państwowej, która weszła w życie 4 listopada - jest celem publicznym. Nie są do niej stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do zamówień związanych z inwestycją nie stosuje się też Prawa zamówień publicznych, a kontrolę zamówień sprawuje CBA. Niejawne są informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych zapory. Koszt budowy w Ocenie Skutków Regulacji do projektu tej ustawy oszacowano na 1 mld 615 mln zł, z czego 1 mld 500 mln zł to koszt budowy fizycznej bariery, a 115 mln zł urządzeń technicznych (perymetrii).