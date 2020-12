Dwa tysiące ludzi otrzymały szczepionkę przeciwko Covid-19 w pierwszym dniu operacji szczepień w Polsce. Tego dnia szczepienia prowadzono w 72 tzw. szpitalach węzłowych, do których trafiło w sumie 10 tysięcy dawek preparatu Comirnaty.

Szczepienie przeciw Covid-19 w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA przy ul. Wołoskiej w Warszawie / Leszek Szymański / PAP

Przypomnijmy, pierwsza transza szczepionki przeciw Covid-19, opracowanej przez amerykańskiego producenta leków Pfizer i niemiecką firmę BioNTech, trafiła do Polski 26 grudnia, a liczyła 10 tysięcy dawek.

Pulę tę rozdysponowano pomiędzy 72 spośród 509 tzw. szpitali węzłowych: to placówki, które zaszczepią nie tylko swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.

27 grudnia o 08:31 wystartowała w Polsce kampania szczepień przeciw Covid-19.

Jako pierwsi dawkę preparatu Comirnaty otrzymali w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie zatrudnieni w tej placówce Naczelna Pielęgniarka Alicja Jakubowska i dyrektor prof. Waldemar Wierzba.

W sumie - jak ustalił dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski - w tym pierwszym dniu operacji zaszczepione zostały w całym kraju 2 tysiące ludzi.

Na wykorzystanie pozostałych dawek preparatu Pfizer/BioNTech placówki mają czas do czwartku: od wyjęcia szczepionki z zamrażarki do wykonania zastrzyku nie może bowiem minąć więcej niż 120 godzin.

Jak ustalił jednak nasz reporter, większość szpitali deklaruje, że najprawdopodobniej już dzisiaj wykorzysta wszystkie dostarczone im szczepionki.

Można się więc spodziewać, że najpóźniej jutro zaszczepionych będzie 10 tysięcy przedstawicieli personelu medycznego.

Odebraliśmy już drugą dostawę szczepionek: To 300 tysięcy dawek

Dzisiaj dotarła również do Polski druga dostawa szczepionek przeciw Covid-19 : to 300 tysięcy dawek preparatu Pfizer/BioNTech, które dziś i jutro ruszą do ponad 250 szpitali w całej Polsce.

Dostawa kolejnych 300 tysięcy dawek zaplanowana jest wstępnie - jak wynika z ustaleń Mariusza Piekarskiego - na przyszły poniedziałek i wtedy szczepionki trafią już do wszystkich 509 szpitali węzłowych.

Wideo youtube

Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce: Zapisy ruszą 15 stycznia

Szczepienie przeciw Covid-19 jest w Polsce darmowe i dobrowolne.

Preparat Pfizer/BioNTech przeznaczony jest dla ludzi w wieku 16 lat i starszych. Podaje się go w dwóch zastrzykach, domięśniowo, w odstępie co najmniej 21 dni. Szczepienie poprzedzone jest badaniem kwalifikacyjnym.

Zgodnie z założeniami Narodowego Programu Szczepień, w pierwszej kolejności szczepienia otrzymują pracownicy sektora ochrony zdrowia, sanepidu i domów pomocy społecznej.

W kolejnym etapie - według prognoz: w drugiej połowie stycznia - zaszczepić się będą mogli nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych, ludzie powyżej 60. roku życia (w kolejności od najstarszych) i pensjonariusze DPS-ów.

Wciąż nie wiadomo natomiast, kiedy przeciwko Covid-19 będą mogły zaszczepić się grupy nieuprzywilejowane.

Zapisy na szczepienia dla osób spoza grup priorytetowych mają ruszyć 15 stycznia.