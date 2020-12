Do Polski dotarła druga transza szczepionek przeciw Covid-19: to 300 tysięcy dawek preparatu Pfizer/BioNTech. Tym samym w kraju jest już pełna pula szczepionek, jakie miały trafić do nas do końca roku. Dzisiaj i jutro szczepionki z tej transzy ruszą do ponad 250 szpitali w całej Polsce.

REKLAMA