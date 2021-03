Lekarze alarmują: dzieci coraz częściej chorują na Covid-19 i coraz częściej przebieg choroby jest u nich bardzo ciężki. „Trafiają do nas dzieci z ciężkim zapaleniem krtani, dusznością, zapaleniem płuc. Na badaniach obrazowych widzimy, że niektóre dzieci mają zajęte przez wirusa nawet 75 proc. płuc” – mówi w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” dr Lidia Stopyra, szefowa oddziału chorób infekcyjnych i pediatrii szpitala im. Żeromskiego w Krakowie. Jak przekonuje, teraz – w przeciwieństwie do doniesień z początku pandemii – najczęściej to dzieci przynoszą do domu koronawirusa ze szkół i przedszkoli i zarażają dorosłych.

