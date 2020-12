Proszę, aby od Wigilii uroczystości Bożego Narodzenia obowiązujący dotąd limit wiernych (jedna osoba na 15 mkw.) został zmniejszony do osoby na 7 mkw. – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście do premiera Mateusza Morawieckiego.

W informacji przekazanej PAP wtorek przez Biuro Prasowe KEP czytamy, że przewodniczący episkopatu abp Stanisław Gądecki w liście do premiera Mateusza Morawieckiego podkreślił, że zbliżająca się uroczystość Bożego Narodzenia jest dla chrześcijan czasem szczególnym.

Należy więc zrobić wszystko, aby - przy zachowaniu norm bezpieczeństwa - jak największa liczba osób miała możliwość uczestnictwa w świątecznej liturgii, w tym we mszy świętej pasterskiej - napisał.



Podtrzymując surowe obostrzenia w kościołach, redukujemy cały okres świąteczny do kwestii dokonywania zakupów, dla robienia których rezygnuje się nawet z wolnej niedzieli - podkreślił w liście. Zauważył też, że ograniczając możliwość sprawowania aktów kultu publicznego, rząd "ustanawia niebezpieczny precedens, który może skutkować poważnymi konsekwencjami w przyszłości, może zostać wykorzystany przez rządy wrogo nastawione do religii i Kościoła".



Proszę, aby od Wigilii uroczystości Bożego Narodzenia, obowiązujący dotąd limit wiernych (jedna osoba na 15 mkw.) został zmniejszony do osoby na 7 mkw. - napisał przewodniczący KEP.

Stanisław Gądecki w liście do premiera Mateusza Morawieckiego podkreślił, że "Kościół katolicki od początku trwania pandemii ze zrozumieniem podchodził do decyzji władz państwowych, również gdy dotykały one sfery życia religijnego".



Zaznaczył jednocześnie, że "Kościół nie zrezygnował ze swoich praw, w tym z prawa do wolności religijnej, gwarantowanej przez art. 53 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej".

Biskupi przedłużają dyspensy od udziału w mszy w niedzielę i święta

W związku z obowiązującymi w kraju obostrzeniami sanitarnymi, w tym z limitem jednej osoby na 15 mkw. w świątyniach w czasie nabożeństw biskupi wydali stosowne dekrety, które zwalniają wiernych od uczestnictwa w mszy św. w niedzielę i święta nakazane, a takimi są np. święta Bożego Narodzenia.

Część hierarchów w ostatnich dniach przedłużyła dyspensę do 27 grudnia. Inni wydali ją jeszcze w październiku wraz z wprowadzeniem w kraju stref do czasu ich funkcjonowania. Są też i takie diecezji, gdzie wciąż obowiązuje dyspensa wydana jeszcze na wiosnę w czasie pierwszej fali pandemii.

Biskupi zachęcają do korzystania z transmisji liturgii eucharystycznej w radiu, telewizji i za pośrednictwem internetu.