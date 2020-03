Pierwsze przypadki zachorowań w Polsce na COVID-19 to były przypadki z zewnątrz, teraz mamy już przypadki wewnątrzkrajowe - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dlatego też apelował do Polaków: zostańcie w domach, to najskuteczniejsza metoda uniknięcia choroby.

