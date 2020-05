45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni odbędzie się dopiero w przyszłym roku – ogłosili organizatorzy. Decyzja została podjęta jednogłośnie przez Komitet Organizacyjny.

Złote Lwy na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni zdobył film "Gareth Jones" w reżyserii Agnieszki Holland / Adam Warżawa / PAP

Jak czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej festiwalu, decyzję podjęto "w związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju i zaleceniami rządowymi w zakresie organizacji imprez masowych". Dyrektor Festiwalu Leszek Kopeć ma teraz w ciągu 30 dni przygotować zmiany w regulaminie imprezy związane z dzisiejszą decyzją.

"Wszyscy członkowie Komitetu opowiedzieli się za tym, by filmy, które mogłyby się kwalifikować do udziału w Festiwalu w tym roku, mogły być do niego zgłaszane również w roku przyszłym" - podkreślili organizatorzy imprezy.

Według wcześniejszych planów, 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni miał się odbyć w dniach 14-19 września 2020.