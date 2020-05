"Nasza presja miała sens, to dobrze, że te zalecenia się pojawiły, ale to początek. Na razie nie ma podstaw, by otworzyć żłobki i przedszkola w najbliższych dniach" - tak Rafał Trzaskowski komentuje najnowsze wytyczne sanepidu w sprawie otwarcia takich placówek. Po apelach samorządowców GIS na zalecenie resortu zdrowia doprecyzował wcześniejsze, bardzo niejasne zalecenia.

