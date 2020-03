Posłowie przegłosowali przyjęcie ustaw wchodzących w skład „tarczy antykryzysowej”. Projekty mają ratować polską gospodarkę przed skutkami epidemii koronawirusa. Niespodziewanie w ramach specustawy dot. koronawirusa Sejm zmienił Kodeks wyborczy. Była to jedna z poprawek zgłoszona przez klub PiS.

Posłowie przyjęli projekty ustaw z "tarczy": ustawę rozszerzającą kompetencje PFR dot. wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią koronawirusa, ustawę wprowadzającą zmiany w 14 "zdrowotnych" regulacjach, by skuteczniej walczyć z COVID-19, oraz ustawę wspierającą firmy w związku z epidemią koronawirusa.

Sejm odrzucił wszystkie poprawki Senatu do budżetu na 2020 r.

Po głosowaniach nad tymi projektami posłowie odrzucili w jednym głosowaniu wszystkie poprawki Senatu do budżetu na 2020 rok - w tym wniosek dotyczący zwiększenia wydatków na onkologię o 1,9 mld zł, czy dodatkowych 4,6 mld zł na pensje dla nauczycieli.



Następnie posłowie mieli przejść do głosowania nad ostatnim z projektów związanych z "tarczą antykryzysową". Marszałek Sejmu ogłosiła przerwę w głosowaniach - została ona przedłużona do godz. 3:00.

Sejm przegłosował w ramach tzw. ustawy antykryzysowej poprawkę zmieniającą Kodeks wyborczy. Umożliwia ona głosowanie korespondencyjne osobom na kwarantannie i ponad 60-letnim, a także zmiana ustawy o RDS, umożliwiająca premierowi dokonywanie zmian w Radzie.



"Tarczę antykryzysową" tworzy pięć filarów: obrona przed utratą miejsc pracy, wsparcie dla służby zdrowia, bezpieczeństwo systemu finansowego, wsparcie dla przedsiębiorców i inwestycji publicznych. W realizację pakietu będą zaangażowane takie instytucje jak m.in. Polski Fundusz Rozwoju i Agencja Rozwoju Przemysłu. Pakiet jest odpowiedzią rządu na kryzys wywołany panującą epidemią koronawirusa.