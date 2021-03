Straż pożarna drastycznie ograniczyła szkolenia. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM Marek Balawajder i Krzysztof Zasada, z powodu pandemii koronawirusa liczba tzw. ćwiczeń obiektowych - w szpitalach, szkołach, hotelach, halach czy zakładach pracy - decyzją komendanta głównego z pierwszej połowy zeszłego roku spadła do minimum. A brak tych ćwiczeń to - jak podkreślają rozmówcy naszych dziennikarzy - "zagrożenie życia ratowanych ludzi i strażaków".

(zdjęcie ilustracyjne) / Przemysław Piątkowski / PAP

Z ustaleń Marka Balawajdra i Krzysztofa Zasady wynika, że w ubiegłym roku ćwiczeń obiektowych było średnio 2-3 razy mniej niż w roku 2019.

Dla przykładu: w Wielkopolsce w 2020 roku strażacy szkolili się w różnego rodzaju obiektach 2700 razy, rok wcześniej: ponad 7200 razy. Na Mazowszu ta proporcja wynosi 2800 do 5700.

Co więcej, ubiegłoroczne ćwiczenia w większości prowadzone były w pierwszym kwartale, później - jak usłyszeli nasi dziennikarze - praktycznie zamarły.





Co dają ćwiczenia obiektowe?

Tzw. ćwiczenia obiektowe to jedne z najważniejszych strażackich szkoleń. Przygotowują do bezpiecznego prowadzenia akcji w różnych obiektach takich jak szkoły, szpitale, hotele czy zakłady pracy.

W rozmowach z naszymi dziennikarzami oficerowie straży podkreślają, że w przygotowaniu do działań nic nie zastąpi wcześniejszego rekonesansu.

To rozpoznanie budynków i infrastruktury wokół nich, które jest wykorzystywane, gdyby doszło w tych miejscach do akcji ratowniczo-gaśniczych. Strażacy ćwiczą na wypadek pożarów wraz z zarządcami obiektów i personelem. Dzięki temu cywile wiedzą później np., którędy i dokąd się ewakuować, a sami strażacy - jak podjechać do obiektu, skąd czerpać wodę, gdzie wyłączyć prąd, jaka jest specyfika obiektu i przede wszystkim zagrożenia.

Co oznacza brak tych szkoleń?

Komentując informacje Marka Balawajdra i Krzysztofa Zasady o drastycznym spadku liczby ćwiczeń obiektowych, byli wysocy rangą oficerowie straży pożarnej podkreślają, że w konsekwencji życie ratowanych ludzi i strażaków może być zagrożone, wzrosną także straty materialne.

Decyzję obecnego szefostwa straży nasi rozmówcy oceniają jako błąd.

Ich zdaniem, takie szkolenia można prowadzić przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

Zwracają również uwagę na niekonsekwencję decyzji szefostwa. Strażacy się nie szkolą, ale wykorzystuje się ich do innych ryzykownych działań w pandemii: m.in. wożenia ludzi na szczepienia czy mierzenia temperatury w punktach kontrolnych.