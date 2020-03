Epidemia koronawirusa uczy nas, że prawie wszystko można załatwić zdalnie, ale zwiększony ruch w internecie jest dużym wyzwaniem dla operatorów telekomunikacyjnych - powiedział w piątek PAP prezes Instytutu Lema dr Maciej Kawecki.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Sytuacja w związku z epidemią koronawirusa uczy nas, że prawie wszystko da się załatwić zdalnie. Zwiększony w Polsce ruch w internecie może dotyczyć wszystkich dziedzin życia - to są np. telekonferencje, które nie mają formy służbowej, zakupy online, częstsze korzystanie z mediów społecznościowych. Siedzimy w domu, mamy czas, albo wykonujemy pracę zdalną, wyszukujemy informację o koronawirusie, oglądamy różnego rodzaju filmy instruktażowe - powiedział dr Kawecki.

Jeżeli weźmiemy pod uwagę indywidualnego użytkownika, to te zmiany nie są wielkie, natomiast jeżeli skomasujemy to w skalę ponad 28 mln Polaków korzystających z internetu, to okazuje się, że dla operatorów telekomunikacyjnych to jest duże wyzwanie - dodał.



Coraz częściej korzystamy z usług telemedycyny - medycyny online - prywatni operatorzy medyczni też zwiększają ilość tego typu usług, bo ograniczone są możliwości wizyt w placówkach medycznych dla osób ze zwykłymi przeziębieniami, po to, żeby chronić lekarzy - to też powoduje, że obciążamy sieć - ocenił.





Odwołane zajęcia, zamknięte kina, teatry i muzea

- dodał prezes Instytutu Lema.Zaznaczył, że musimy także pamiętać, że media, np. główne stacje telewizyjne, zrezygnowały z zapraszania gości do studia.- dodał ekspert.- ocenił ekspert.