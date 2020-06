Deksametazon to lek znany w Polsce od dłuższego czasu, stosowany w leczeniu przeciwzapalnym np. schorzeń reumatoidalnych, a ostatnio także objawowym przy leczeniu pacjentów Covid-19 - mówi rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Komentuje w ten sposób do informacji WHO dot. stosowania deksametazonu w leczeniu Covid-19.

REKLAMA