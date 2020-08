Jedna z wrocławskich firm skonstruowała robota do walki z koronawirusem. Potrafi sam się poruszać i jest wyposażony w 16 lamp UV-C. Te emitują promieniowanie ultrafioletowe, które zabija bakterie oraz wirusy. Urządzenie pozwala szybko, skutecznie i bezpiecznie odkazić pomieszczenia.

Robot do dezynfekcji pomaga walczyć z koronawirusem / Paweł Pyclik / RMF FM

Taki robot pracuje w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. Koszarowej we Wrocławiu.

Nazwaliśmy ją Krystyna, pieszczotliwie. Jest to nasza Krystyna, która robi wszystko za nas jeśli chodzi o sprzątanie i dezynfekcję. 4 metry wokół niej jest wszystko zdezynfekowane. Po każdym pacjencie COVID plus ona wjeżdża i w ciągu 20 minut dezynfekuje korytarz cały i tomografię komputerową tam, gdzie pacjent przebywał. Bezpośrednio po takiej dezynfekcji możemy wejść, do tej pory mieliśmy opryski pomieszczeń i trzeba było czekać od 30 do 40 minut - mówił Janusz Barański technik elektroradiologii.

Operator nie musi wchodzić do danego pomieszczenia, żeby rozpocząć proces dezynfekcji. W ciągu kilku minut wirus jest całkowicie unicestwiony, ale potrzeba tylko kilkunastu sekund, żeby unieszkodliwić jego kod RNA, dzięki czemu wirus staje się niegroźny dla otoczenia, już nie zaraża - podkreślał Rafał Uszko z firmy ControlTec.