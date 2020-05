Ponad 380 osób zostało zatrzymanych przez policję podczas wczorajszego protestu przedsiębiorców, który odbył się w Warszawie. Wśród nich był senator Koalicji Obywatelskiej Jacek Bury. Komenda Stołeczna Policji potwierdziła, że mundurowi użyli gazu i siły.

Policja i uczestnicy "Strajku przedsiębiorców" na placu Zamkowym w Warszawie / Marcin Obara / PAP

Demonstranci zebrali się najpierw na Placu Zamkowym, później część ominęli policyjne kordony i ruszyli w stronę centrum stolicy.

Większość zatrzymanych została już wypuszczona, policja tłumaczy, że interweniowała, bo protestujący nie stosowali się do poleceń funkcjonariuszy, którzy przez megafon apelowali o rozejście się.

Wystawiono 150 mandatów, a także 220 wniosków o ukaranie do sanepidu - chodzi o udział w nielegalnym zgromadzeniu podczas epidemii. Wczoraj w pewnym momencie zrobiło się niebezpiecznie, policja użyła gazu. Pięciu protestujących zostało zatrzymanych w związku z przestępstwami takimi jak atak na funkcjonariuszy i uszkodzenie radiowozów.

"Strajk przedsiębiorców" rozlał się po Warszawie. Przepychanki, zatrzymania, policja użyła gazu TVN24/x-news /





Incydent z udziałem senatora

Wśród zatrzymanych znalazł się senator Koalicji Obywatelskiej Jacek Bury. Polityk twierdzi, że został przez policjantów podcięty i wepchnięty do radiowozu, choć mówił im, że jest senatorem i pokazywał legitymację. Policja twierdzi, że nie doszło do użycia siły, a senator sam wszedł do radiowozu i nie chciał z niego wyjść. Tę informację potwierdził sam Bury.

Ponad 2,5 godziny żądałem, aby przyszedł dowódca tej akcji i wytłumaczył dlaczego zostałem potraktowany w ten sposób - mówił polityk.

Przedstawiciele stołecznej komendy twierdzą, że policjanci nie wiedzieli, że mają do czynienia z parlamentarzystą.