"W najbliższych kilku dniach będziemy proponowali coś w rodzaju rozkładu zajęć, w którym wspólnie z ministrem cyfryzacji postaramy się zasugerować nauczycielom przy realizacji poszczególnych tematów z jakich materiałów edukacyjnych mogliby skorzystać" - mówił szef MEN Dariusz Piontkowski.

Piontkowski: zachęcamy nauczycieli do skorzystania z możliwości nauczania zdalnego / Piotr Nowak / PAP

Podkreślił, że "praktycznie każda duża instytucja edukacyjna, czy to Centralna Komisja Edukacyjna, czy Ośrodek Rozwoju Edukacji, czy Instytut Badań Edukacyjnych, mają także swoje portale internetowe, na których znajduje się ogromna liczba materiałów dydaktycznych do wykorzystania przez nauczycieli". Dodał, że korzystają już z tego m.in. pracownicy Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.



Szef MEN zaznaczył, że do szkół przesyłany jest komunikat o możliwościach technicznych pracy zdalnej oraz o zasobach na portalach edukacyjnych, które są do wykorzystania przez nauczycieli.



Uczniowie mogą wykorzystać ten czas na powtórzenie materiału i przygotowania do egzaminów

Od poniedziałku do 25 marca przedszkola i szkoły zostaną całkowicie zamknięte. Nauczyciele będą w gotowości do pracy, natomiast nie będą musieli przychodzić do szkoły. Za ten czas otrzymają wynagrodzenie.



Chcemy, aby nauczyciele wraz z uczniami wykorzystali ten czas na powtórzenie materiału, przygotowanie się do egzaminów - mówił szef MEN podczas konferencji prasowej w KPRM.



Zachęcił nauczycieli do korzystania z możliwości technologicznych nauczania zdalnego.

Część nauczycieli już takie możliwości wykorzystywało, ale jest to niewielka grupa. W związku z tym w pierwszej kolejności we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji chcemy doprowadzić do tego, aby przygotować nauczycieli do tego, pokazać, jakie są możliwości pracy zdalnej - powiedział.



W najbliższych godzinach prześlemy podstawowe informacje o metodach takiej pracy, o narzędziach informatycznych, które taką pracę umożliwiają - dodał minister.



Podkreślił, że odpowiednie materiały dydaktyczne znajdują się na stronie epodreczniki.pl



We współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji jesteśmy przygotowani do takiego cyklu szkoleń zwanej "enterem plus", które miało objąć kilkadziesiąt tysięcy nauczycieli. Teraz będziemy musieli niejako te szkolenia przyspieszyć i zrobić takie szkolenia w wersji wirtualnej. Stąd przygotowaliśmy portal internetowy epodreczniki.pl, na którym znajdują się ogromne ilości materiałów dydaktycznych - powiedział Piontkowski.