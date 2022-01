W Polsce wykryto dotąd 193 przypadki Omikronu. To wzrost o 7-8 procent w ostatnich siedmiu dniach – poinformował rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Według poniedziałkowego raportu resortu, w ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 7785 przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 19 pacjentów, którzy zachorowali na Covid-19. Jak ujawnił Andrusiewicz – już przynajmniej za dwa zgodny odpowiedzialny był nowy wariant wirusa.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wojciech Andrusiewicz poinformował, że w Polsce rośnie ilość przypadków zakażenia wariantem Omikron koronawirusa. Ten siedmio-, ośmioprocentowy udział omikronu pokazuje, jak szybko omikronu w Polsce przybywa. Jeszcze niedawno mówiliśmy o udziale na poziomie jednego procenta, czy też 2,5 proc. W tej chwili sekwencjonujemy w granicach 2 tys. próbek tygodniowo, ale decyzją ministra Adama Niedzielskiego najbliższych 2-3 tygodniach będziemy sekwencjonować w granicach 5 tys. próbek tygodniowo - poinformował Andrusiewicz.

Poinformował, że najwięcej zakażeń Omikronem występuje w woj. pomorskim - to 62 zakażenia i w mazowieckim - 53 zakażenia.



Omikron też jest groźny. Mamy przynajmniej dwa pierwsze przypadki zgonów osób zakażonych nową wersją wirusa - Omikronem. Są to dwie osoby z woj. małopolskiego, dwie osoby starsze - w wieku 92 i 85 lat - obaj to mężczyźni, (...) niezaszczepieni - powiedział rzecznik MZ. Zmarli mieli też choroby współistniejące.



Te osoby mogłyby pewnie żyć, gdyby się zaszczepiły - stwierdził rzecznik.

Andrusiewicz: Możemy wykonywać w granicach 200 tys. testów dziennie. Obecnie wykonywanych jest tygodniowo około 100 tys. testów

Andrusiewicz zaznaczył, że nie ma żadnego zakłócenia w wykonywaniu testów w Polsce. Lobby firm, które wykonywały testy, podniosło larum, że testów się nie będzie opłacało wykonywać. Tymczasem nic się nie wydarzyło. Testów wykonujemy nadal tyle, ile wykonywaliśmy. Baza testowa się nie zmniejszyła - zapewnił rzecznik.



Dodał, że wycena testów dokonana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nie jest "z kosmosu" i powstała m.in. na bazie kosztów pracy i kosztów zakupu testów. Jeżeli zweryfikowaliśmy, że te koszty do tej pory były dużo mniejsze, a zyski przekraczały niejednokrotnie 50 proc., zmniejszyliśmy wycenę testów w Polsce, co nie wpłynęło w żaden sposób na bazę testową - zaznaczył Andrusiewicz.



Poinformował, że laboratoria mogą wykonywać w granicach 200 tys. testów dziennie. Jeżeli zajdzie potrzeba, będziemy ich przeprowadzać więcej. W tej chwili wprowadziliśmy też taką zmianę, że każde laboratorium, które podłączy się do systemu ewidencji, będzie mogło wykonywać w Polsce testy - dodał rzecznik.



Obecnie - jak wskazał - wykonywanych jest tygodniowo około 100 tys. testów. Będziemy mogli wykonywać testów więcej, jeśli będzie taka potrzeba - podkreślił Andrusiewicz.

Andrusiewicz: Wojewodowie mają przedstawić plan powiększenia bazy łóżkowej w swoim województwie

Odniósł się także do kwestii przygotowywania infrastruktury szpitalnej na przyjęcie kolejnych pacjentów z Covid-19. Podkreślił, że wojewodowie do soboty mają przedstawić plan "powiększenia bazy łóżkowej w swoim województwie". Sumarycznie ma to nam dać 40 tys. łóżek - podsumował.



Ostrzegł, że jeżeli nastąpi wzrost hospitalizacji, to w pierwszej połowie lutego wojewodowie przygotują kolejne plany, a dla zakażonych koronawirusem pacjentów przeznaczonych będzie do 60 tys. łóżek.



To jest ostateczność - powtarzam za ministrem zdrowia. Mamy do dyspozycji 120 tys. łóżek (poza 60 tys. dla pacjentów specjalistycznych - PAP), z czego 60 tys. niewykluczone, że trzeba będzie przekształcić na łóżka covidowe. To pokazuje, że 50 proc. łóżek z systemu szpitalnego będziemy musieli w najgorszej sytuacji przeznaczyć na łóżka covidowe - wyliczył.

Najnowszy raport Ministerstwa Zdrowia

W ciągu ostatniej doby w Polsce odnotowano 7785 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.



Nowe przypadki dotyczą województw: mazowieckiego (1513), małopolskiego (1038), śląskiego (945), dolnośląskiego (671), pomorskiego (563), wielkopolskiego (548), łódzkiego (421), podkarpackiego (349), zachodniopomorskiego (300), kujawsko-pomorskiego (275), lubelskiego (256), opolskiego (250), warmińsko-mazurskiego (194), świętokrzyskiego (174), lubuskiego (169) i podlaskiego (55).

Z powodu Covid-19 zmarło 5 osób, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami - 14.