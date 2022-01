Część pacjentów, którzy Covid-19 mają za sobą, trafia do szpitala z powodu powikłań. Najczęściej są to osoby, które ciężko przeszły zakażenie. "Krytycznie brakuje łóżek dla pacjentów, którzy są ozdrowieńcami, ale wymagają dalszego leczenia" - mówi RMF FM Marcin Jędrychowski, dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pacjenci post-covidowi to coraz liczniejsza grupa osób, które wymagają hospitalizacji. Zdjęcie ilustracyjne / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Pacjenci post-covidowi to coraz liczniejsza grupa osób, które wymagają hospitalizacji. Jak informują krakowskie szpitale takich pacjentów przybywa, kończą się też miejsca w lecznicach. Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie wyjaśnia, że w tej grupie znajdują się osoby, które do szpitali trafiły w ciężkim stanie z powodu zakażenia koronawirusem.

Po koronawirusie, ale nadal chory

"Takim pacjentom także wykonywane są testy na obecność zakażenia" - mówi dyrektor Marcin Jędrychowski.

Jak dodaje, coraz większa grupa osób, które po kilku tygodniach hospitalizacji nie są już chore na Covid-19, nadal wymaga hospitalizacji.

Cytat Pacjenci ci nie są już wówczas wliczani do systemu jako osoby hospitalizowane z powodu COVID-19, ale zajmują coraz więcej miejsc na oddziałach - dodaje szef szpitala.

Pozostałość po COVID-19 też wymaga leczenia

Specjaliści szacują, że przynajmniej jedna trzecia pacjentów ma powikłania po chorobie wywołanej koronawirusem. Najczęściej są to:

problemy z oddychaniem,

zmniejszona ogólna sprawność organizmu i tolerancja wysiłku fizycznego, bóle mięśniowo-stawowe,

zaburzenia lękowe i depresyjne.



Po wyleczeniu - rehabilitacja

W październiku 2021 roku Narodowy Fundusz Zdrowia wprowadził zmiany w zasadach korzystania z rehabilitacji po Covid-19. Do programu rehabilitacji po Covid-19 można przystąpić nawet do 12 miesięcy od zakończenia leczenia choroby.



Zgodnie z październikowym zarządzeniem prezesa NFZ, rehabilitację po koronawirusie może prowadzić także ośrodek rehabilitacji dziennej. Znowelizowano również przepisy doprecyzowują również termin zakończenia leczenia Covid-19. Określają go jako:



datę zakończenia izolacji domowej

datę wypisu ze szpitala

datę wypisu z izolatorium.

Kolejna zmiana dotyczyła wizyty terapeutycznej (rehabilitacja w trybach ambulatoryjnym i domowym). Liczba wizyt w programie podstawowym to teraz 2 razy w tygodniu do 6 tygodni. W programie rozszerzonym liczba wizyt jest ustalana indywidualnie, ale musi wynieść przynajmniej od 2 do 3 razy w tygodniu do 6 tygodni.

W zależności od stanu pacjenta rehabilitacja będzie prowadzona:

w trybie stacjonarnym

w trybie uzdrowiskowym

ambulatoryjnie, czyli w gabinetach fizjoterapii zajmujących się rehabilitacją leczniczą

w domu.

O trybie rehabilitacji decyduje lekarz.

Program rehabilitacji

Kompleksowy program rehabilitacji obejmuje m.in.:

kinezyterapię ze szczególnym uwzględnieniem treningu wytrzymałościowego, ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń efektywnego kaszlu, ćwiczeń ogólnousprawniających, ćwiczeń na wolnym powietrzu

inhalacje

terenoterapię, treningi marszowe

hydroterapię, fizykoterapię - według indywidualnych wskazań

balneoterapię - według indywidualnych wskazań

masaż - według indywidualnych wskazań

edukację zdrowotną i promocję zdrowia, w tym np. naukę prawidłowej techniki używania inhalatorów, eliminację nałogów i innych czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych, prozdrowotną zmianę stylu życia

treningi relaksacyjne

leczenie dietetyczne - według indywidualnych wskazań

wspomaganie rehabilitacyjne schorzeń współistniejących.

Rehabilitowany pacjent ma prawo do konsultacji z personelem medycznym oraz może skorzystać z profesjonalnej terapii psychologicznej. Korzysta także z badań diagnostycznych, leków i wyrobów medycznych, które są niezbędne do uzyskania najlepszych rezultatów programu leczenia.