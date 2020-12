Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8 312 nowych zakażeniach koronawirusem. W ciągu ostatniej doby 411 pacjentów z Covid-19 zmarło. Wielka Brytania stała się pierwszym państwem świata, które rozpoczęło szczepienia przeciwko Covid-19. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że mamy już zarezerwowanych i zakupionych ponad 60 mln dawek szczepionek od sześciu wiodących światowych producentów. Nad planem szczepień pracują także Niemcy. W Portugalii natomiast rząd jest krytykowany za luzowanie obostrzeń przed świętami. Portugalska Izba Lekarska ostrzega nawet przed paraliżem służby zdrowia. Najważniejsze informacje na temat przebiegu epidemii w kraju i na świecie znajdzie w naszym raporcie dnia. Dane w nim są aktualizowane na bieżąco.

Kolejka do punktu testów na koronawirusa na Sri Lance

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 8 312 nowych zakażeniach koronawirusem. W ciągu ostatniej doby 411 pacjentów z Covid-19 zmarło. Przeczytaj więcej





Wielka Brytania stała się pierwszym państwem świata, które rozpoczyna szczepienia przeciwko Covid-19. Najtrudniejszymi kwestiami w rozpoczętym programie szczepień jest transport szczepionek, które wymagają bardzo niskiej temperatury, oraz rozdzielanie ich pomiędzy poszczególne priorytetowe grupy





Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska zakupiła już ponad 60 mln dawek szczepionek





Na konferencji prasowej we wtorek rano minister zdrowia Adam Niedzielski i szef KPRM Michał Dworczyk przedstawili projekt Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19





Narodowy Fundusz Zdrowia od piątku prowadzi elektroniczny nabór placówek medycznych, które chcą przystąpić do programu szczepień. Założono, że na mapie Polski pojawi się ok. 8 tys. punktów szczepień





Ponad 67,2 mln ludzi na świecie zakażonych koronawirusem, ponad 1,53 mln zmarło





Portugalska Izba Lekarska skrytykowała rząd za luzowanie na święta Bożego Narodzenia restrykcji koronawirusowych i ostrzegła przed paraliżem krajowej służby zdrowia.

21:55 Turcja

W ciągu ostatniej doby zmarła w Turcji na Covid-19 rekordowa liczba osób - 211 - poinformowało ministerstwo zdrowia. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła do 15 314.



W ciągu ostatnich 24 godzin zarejestrowano 33 198 nowych infekcji, włączając pacjentów bezobjawowych, najwięcej od początku pandemii.

/ SEDAT SUNA / PAP/EPA

21:50 Sport

Przeprowadzone po powrocie z rozgrywek Euroligi w Stambule testy na obecność koronawirusa w zespole koszykarek VBW Arka dały kilka pozytywnych przypadków. Dziewczyny nie mają na szczęście żadnych objawów choroby - przyznał prezes gdyńskiego klubu Bogusław Witkowski.



21:47 USA

Amerykański prezydent elekt Joe Biden obiecał zapewnić 100 milionów dawek szczepionek na koronawirusa w pierwsze 100 dni swojej prezydentury. Oprócz tego za swoje priorytety uznał rozpowszechnienie maseczek oraz powrót dzieci do szkół.



21:14 Minister zdrowia o szczepieniach

Posiadanie PESEL będzie podstawowym tytułem upoważniającym do szczepienia przeciw Covid-19 - powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany czy w ramach Narodowego Programu Szczepień będą szczepieni także cudzoziemcy pracujący w Polsce.



Cytat Mamy takie rozwiązanie, które pozwala leczyć wszystkich pacjentów, którzy chorują na covid niezależnie od ich narodowości, ale w przypadku szczepień na pewno będziemy mieli pierwszeństwo dla obywateli polskich, dla tych wszystkich, którzy są w bazie PESEL i to jest podstawowy tytuł, który upoważnia do szczepienia wskazał szef resortu zdrowia

20:39 Polityka

Firma Pfizer deklarowała, że dostarczy do Polski 2,1 mln szczepionek przeciw wirusowi SARS-CoV-2, a dzisiaj dowiadujemy się, że tych dawek zapewne będzie około 1 mln - mówił w czasie sejmowej komisji zdrowia poświęconej strategii szczepień szef KPRM Michał Dworczyk.

19:55 Szczepionka

W Wielkiej Brytanii ruszyły szczepienia na Covid-19. Jedną z pierwszych osób, którym podano preparat jest 81-letni William Shakespeare z Warwickshire.



19:54 Włochy

Tysiące imigrantów z Chin mieszkających na stałe we Włoszech poleciało ostatnio do swojego kraju, by zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Wielu wróciło do Italii, inni boją się z powodu wysokiej liczby zakażeń - poinformowała włoska agencja Adnkronos.



19:20 Szczepienia w Niemczech

Niemcy chcą w pierwszym kwartale przyszłego roku zaszczepić nawet 10 milionów osób. Na początku zaszczepieni zostaną pracownicy służby zdrowia z oddziałów zakaźnych i intensywnej terapii oraz personel z punktu pobierania wymazów. Potem dalsi medycy, personel i pensjonariusze domów opieki, osoby w podeszłym wieku i przewlekle chore, a w kolejnym kroku pracownicy służb mundurowych, nauczyciele oraz sprzedawcy.



Niemcy zalecenia i system dystrybucji szczepionek przygotowują równolegle do prac nad zatwierdzeniem medykamentów. Od stycznia w całym kraju ma zacząć działać około sto ośrodków szczepień. Organizacją punktów mają zając się landy.

19:14 Polityka

Sejmowa komisja zdrowia odrzuciła 7 z 14 poprawek wprowadzonych przez Senat do ustawy o zawodzie farmaceuty. Negatywną rekomendację wydała m.in. do propozycji, by farmaceutom dać prawo do przeprowadzenia szczepień ochronnych.



19:09 Hong Kong

Tak wygląda tymczasowe centrum, gdzie wykonywane są testy na koronawirusa w Hong Kongu.



/ MIGUEL CANDELA / PAP/EPA

/ MIGUEL CANDELA / PAP/EPA

19:01 Niemcy

Saksonia od poniedziałku zamknie swoje szkoły, przedszkola i wiele sklepów. Spotkanie premierów krajów związkowych z kanclerz Angelą Merkel w celu omówienia ewentualnych nowych środków w walce z koronawirusem może się odbyć w czwartek - poinformowała telewizja ARD.



18:44 Sport

Siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1 Brytyjczyk Lewis Hamilton, który siedem dni temu uzyskał pozytywny wynik testu na koronawirusa, przyznał, że ostatni tydzień był dla niego "jednym z najtrudniejszych od długiego czasu".

"Wiem, że w poprzednim tygodniu nie przekazywałem nowych wiadomości, ale to był dla mnie jeden z najtrudniejszych tygodni od długiego czasu" - powiedział Hamilton w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.



Instagram Wideo

18:42 Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 616 zgonów z powodu Covid-19 oraz wykryto 12 282 nowe zakażenia koronawirusem - podał po południu brytyjski rząd.



Koronawirus w Wielkiej Brytanii

18:30 Indonezja

Pierwsza partia 1,2 mln szczepionek opracowanych przez chińską firmę Sinovac Biotech trafiła do magazynów w zachodniej części indonezyjskiej wyspy Jawa. Ich dystrybucja rozpocznie się jednak najwcześniej w styczniu.



18:10 Europa

Liczba zgonów na 1 mln mieszkańców spowodowana koronawirusem w Europie. Dane przedstawił resort zdrowia w mediach społecznościowych.



18:08 Zachodniopomorskie

Są już wstępne wyniki prowadzonych w Zachodniopomorskiem badań przesiewowych na obecność przeciwciał w kierunku koronawirusa Sars-Cov-2.



Ponad 15 procent z przebadanych dotąd osób przeszło zakażenie i nawet o tym nie wiedziało.

18:06 Niemcy

Niemiecki parlament zawiesił wpisany do konstytucji limit zadłużenia, by zezwolić rządowi na zaciągnięcie w 2021 roku do 180 mld euro długu. Ma to chronić gospodarkę kraju przed skutkami pandemii.



To drugi pod względem wysokości limit zadłużenia w powojennej historii Niemiec.

18:05 Włochy

634 osoby zmarły od poniedziałku we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 14 842 nowe zakażenia koronawirusem w 149 tysiącach testów wykonanych w ciągu jednej doby - poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Pozytywny wynik dało mniej niż 10 procent badań.



Według oficjalnego bilansu od początku pandemii w kraju zmarło 61 240 osób.



Wyzdrowiało już 958 tysięcy chorych na Covid-19.

Koronawirus we Włoszech

17:57 Kinematografia

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych ze zwalczaniem Covid-19, dzięki któremu branża kinematograficzna będzie mogła otrzymać wsparcie w wysokości 120 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.



17:35 Portugalia

Portugalska Izba Lekarska skrytykowała rząd za luzowanie na święta Bożego Narodzenia restrykcji koronawirusowych i ostrzegła przed paraliżem krajowej służby zdrowia. Od poniedziałku służby medyczne Portugalii notują wzrost zgonów na Covid-19.



Ministerstwo zdrowia Portugalii podało we wtorkowym komunikacie, że w ciągu ostatniej doby liczba zgonów wzrosła o 81, do 5122. Dzień wcześniej zanotowano 78 ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa.

17:02 Lublin

"Prezydent Lublina Krzysztof Żuk przebywa w szpitalu. W listopadzie informował o zarażeniu koronawirusem. Zdecydowała potrzeba dodatkowych badań. Prezydent czuje się dobrze" - przekazała jego rzeczniczka Katarzyna Duma.

16:44 Hiszpania

Rząd wspólnoty autonomicznej Madrytu ogłosił akcję przeprowadzania w aptekach w stołecznej aglomeracji testów na obecność koronawirusa. Wykonywane w ok. 2,8 tys. aptekach badania mają ułatwić lokalizowanie ognisk zakażeń i przerywanie ich łańcucha.



Duży ruch na ulicach Barcelony. Hiszpanie przygotowują się do świąt Bożego Narodzenia

16:33 Wielka Brytania

Najtrudniejszymi kwestiami w rozpoczętym w Wielkiej Brytanii programie szczepień przeciwko Covid-19 jest transport szczepionek, jako że wymagają one bardzo niskiej temperatury, oraz rozdzielanie ich pomiędzy poszczególne priorytetowe grupy.



Minister zdrowia Matt Hancock poinformował w Izbie Gmin, że cała zapowiadana pierwsza partia 800 tys. dawek szczepionki Pfizera i BioNTech jest już na terytorium Wielkiej Brytanii.

16:31 Szczepienia

"Bardziej realna jest trzecia fala epidemii koronawirusa jesienią 2021 niż odporność populacji Polaków w przyszłym roku" - tak przedstawiony dziś przez rząd projekt Narodowego Programu Szczepień komentuje w rozmowie z RMF FM prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, czyli nauki właśnie o szczepieniach, profesor Ernest Kuchar.



16:25 Hiszpania

Lwy z ogrodu zoologicznego w Barcelonie zachorowały na Covid-19 - wynika z informacji władz hiszpańskiego zoo. Kierownictwo placówki twierdzi, że koronawirusem zakażone były 4 zwierzęt



16:07 Litwa

W ciągu ubiegłej doby na Litwie odnotowano rekordową liczbę zgonów na Covid-19. Zmarło 36 osób - poinformowały władze w Wilnie.

Z powodu trudnej sytuacji epidemicznej w poniedziałek kwarantanna w kraju została wydłużona do końca roku.



Od początku pandemii na Litwie zarejestrowano 77 426 przypadków koronawirusa. Obecnie choruje ponad 44 tys. osób. Liczba ozdrowieńców wynosi 32 tys. Z powodu Covid-19 w kraju zmarły już 673 osoby, a z powodu współistnienia z innymi chorobami - kolejne 336.

Na poniższym wykresie możecie zobaczyć, jak wyglądała liczba zakażeń koronawirusem w poszczególnych krajach w ciągu ostatnich miesięcy.



16:05 Szczepienia

Planujemy dużą kampanię profrekwencyjną w sprawie szczepień przeciwko Covid-19. Rozpocznie się 15 grudnia od uruchomienia strony i infolinii - poinformował na senackiej komisji zdrowia szef KPRM Michał Dworczyk.



15:30 Wielka Brytania

Brytyjscy specjaliści zbadają, czy użycie dwóch różnego typu szczepionek przeciwko Covid-19 może lepiej chronić przed koronawirusem. Testy mają ruszyć, jak tylko drugi preparat zostanie zatwierdzony.



W Wielkiej Brytanii rozpoczęły się szczepienia z użyciem szczepionki opracowanej przez amerykański koncern Pfizer oraz niemiecką firmę biotechnologiczną BioNTech. Oczekuje się, że wkrótce zostaną zatwierdzone w tym kraju kolejne szczepionki, przede wszystkim preparat firmy Astra/Zeneca i University of Oxford.

14:50 Apel WHO

"To okropna rzecz, mówić ludziom jako Światowa Organizacja Zdrowia: "nie przytulajcie się. To okropne. Ale to brutalna rzeczywistość w miejscach takich jak Stany Zjednoczone w tej chwili" - powiedział na konferencji prasowej dyrektor WHO ds. kryzysowych dr Mike Ryan.



14:21 Niedzielski o szczepieniach

Przed nami ogromne wyzwanie zaszczepienia jak największego procentu naszej populacji - ocenił minister zdrowia Adam Niedzielski na posiedzeniu senackiej komisji zdrowia.



Wskazał, że społeczeństwo potrzebuje informacji o tym, że szczepienie jest standardową procedurą i o tym, że chociaż dotyczy nowego zachorowania, jest realizowane w warunkach, które zakładają te same procedury i te same standardy, jakie obowiązują przy każdym leku, szczepieniu czy produkcie leczniczym.



Cieszę się, że na forum Senatu rozpoczynamy dyskusję, bo okazja do odpowiadania na różne wątpliwości, które trzeba sobie otwarcie powiedzieć, pojawiają się. Badania opinii prowadzone wśród obywateli mówią, że 47 proc. deklaruje, że nie będzie chciało się zaszczepić, a chęć zaszczepienia deklaruje 37 proc. - wskazał minister.







13:50 Premier o szczepieniach

Milion to minimalna liczba osób, które chciałbym, żeby mogły być zaszczepione przeciwko Covid-19 w ciągu miesiąca - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

"Jesteśmy przygotowani na to, żeby zaszczepić tych wszystkich, którzy będą chcieli, możliwie jak największą część ludności Polski, bo wtedy najszybciej przerwiemy łańcuch zakażeń" - oświadczył.

13:02 Ekspert o szczepieniach

"Bardziej realna jest trzecia fala epidemii koronawirusa niż odporność populacji Polaków w przyszłym roku". Tak ogłoszony dziś przez rząd Narodowy Program Szczepień komentuje w rozmowie z RMF FM prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii - czyli nauki właśnie o szczepieniach - profesor Ernest Kuchar.

Jego zdaniem, problem to tempo szczepień. Plan rządu zakłada, że to będzie milion osób w Polsce, które w ciągu roku dostaną preparat. Tymczasem warunkiem odporności zbiorowej - według profesora Kuchara - w przypadku patogenu tak specyficznego jak koronawirus, jest zaszczepienie co najmniej trzech czwartych populacji.

12:02 Carrefour zapowiada zatrudnienie tysięcy młodych z "pokolenia Covid-19"

Zatrudnimy 15 tys. młodych ludzi w 2021 roku, a połowa z nich będzie pochodzić z tzw. trudnych dzielnic, to "pokolenie Covid-19" - poinformował dyrektor generalny grupy Carrefour Alexandre Bompard. Podkreślił, że nie chce stać bezczynnie i jako "pierwszy prywatny pracodawca we Francji zdecydował się podjąć zobowiązania" wobec nowego pokolenia Covid-19, czyli młodych ludzi, którzy ekonomicznie ucierpią z powodu pandemii koronawirusa.

11:49 Jak rząd chce zachęcić nas do szczepienia przeciw Covid-19

Zwolnienie z kwarantanny po kontakcie z osobami zakażonymi oraz po podróży do krajów wysokiego ryzyka, a także nieuwzględnianie w obowiązujących limitach zgromadzeń i spotkań - m.in. takie zachęty dla osób zaszczepionych przeciwko Covid - 19 zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.





11:44 27 grudnia dodatkowa niedziela handlowa?

Trwają rozmowy ws. zniesienia zakazu handlu w niedzielę, 27 grudnia br. m.in. z Radą Dialogu Społecznego - poinformowała we wtorek wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Zastrzegła, że takie decyzje podejmuje rządowy zespół zarządzania kryzysowego.





11:34 Szczepionki dla Polaków

Premier Mateusz Morawiecki we wtorkowym wpisie na Facebooku poinformował, że Polska zakupiła już ponad 60 mln dawek szczepionek.





11:31 Szczepienia w Polsce

Zwolnienie z kwarantanny po kontakcie z osobami zakażonymi oraz po podróży do krajów wysokiego ryzyka, a także nieuwzględnianie w obowiązujących limitach zgromadzeń i spotkań - takie zachęty dla osób zaszczepionych przeciwko Covid-19 zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

Szczepionka przeciwko Covid-19 ma być darmowa i dobrowolna. Akcja szczepień ruszy w 2021 roku.

11:27 Na narty do Czech lub Słowacji?

Nasi południowi sąsiedzi Czesi i Słowacy, mimo wcześniejszych zapowiedzi nie zdecydowali jeszcze, czy w święta będzie można jeździć na nartach. Decyzje przełożyli na piątek.

W obu krajach rządy miały wczoraj przekazać decyzje dotyczące otwarcia tras narciarskich. W Czechach planowano ich uruchomienie od 18 grudnia. Tamtejszy minister zdrowia oświadczył jednak, że wobec wzrastającej liczby zakażeń ta decyzja jeszcze nie zapadła.

Na Słowacji część wyciągów narciarskich jest otwarta, ale nie wiadomo jeszcze, czy będą mogły funkcjonować także w święta. Premier Słowacji zapowiedział już jednak, że w Boże narodzenia w całym kraju będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się bez aktualnego ujemnego wyniku testu na Covid-19.

11:08 Rząd ogłasza Narodowy Program Szczepień

Naszym celem jest przeprowadzenie w 2021 programu szczepień, który pozwoli nam uzyskać odporność populacji. To nasze kluczowe i największe wyzwanie. Przygotowaliśmy projekt dokumentu, który opisze procesy i zbierze informacje dot. tego programu - powiedział Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera ogłaszając Narodowy Program Szczepień przeciwko Covid-19.





10:41 Nowe dane

Mamy 8 312 nowych zakażeniach koronawirusem z województw: małopolskiego (1072), mazowieckiego (960), śląskiego (852), kujawsko-pomorskiego (690), wielkopolskiego (580), dolnośląskiego (566), łódzkiego (563), warmińsko-mazurskiego (528), pomorskiego (515), zachodniopomorskiego (486), lubelskiego (416), podkarpackiego (204), podlaskiego (193), świętokrzyskiego (182), lubuskiego (174), opolskiego (140).

Jak informuje resort, 191 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarły 94 osoby, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 317 osób.

Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce ogółem wynosi 1 076 180, 20 592 pacjentów chorych na Covid-19 zmarło.





10:11 Czechy

W Czechach stwierdzono 4239 nowych zakażeń koronawirusem, o 666 więcej niż przed tygodniem. Czechach zanotowano już ponad 9 tys. zgonów w związku z Covid-19 - zmarło dokładnie 9036 osób. Ministerstwo zdrowia podało, że w poniedziałek zmarły 52 osoby, ale te dane będą uaktualniane w ciągu dnia.

09:47 Zakaz lotów będzie przedłużony

Do 31 grudnia będzie przedłużony zakaz lotów w międzynarodowym ruchu lotniczym. Z zakazu wyłączone są m.in. państwa UE, strefy Schengen oraz lotniska w stanach Illinois i Nowy Jork w USA.

08:58 Szczepienia w Polsce

Szybsza wizyta u lekarza, częściowe zwolnienie z kwarantanny oraz - być może - zgoda na zdjęcie maseczki. To rodzaj zachęty do zaszczepienia się na koronawirusa - ustalili dziennikarze RMF FM.







08:53 Symboliczna chwila w Wielkiej Brytanii

Historyczny strat programu szczepień przeciw koronawirusowi w Wielkiej Brytanii. Pierwszą szczepionkę przyjęła 90-letnia Margaret Keenan z Irlandii Północnej.





07:32 Korea Południowa

Rząd Korei Południowej zagwarantuje wczesny dostęp do szczepionek przeciw Covid-19 dla 44 mln mieszkańców kraju. Seul zamierza sprowadzić po 20 mln dawek szczepionek firm AstraZeneca, Pfizer i Moderna, które wymagają podania dwóch dawek, oraz 4 mln dawek specyfiku firmy Jannsen, który podawany jest jeden raz. Szczepionki dla kolejnych 10 mln osób zostaną zakupione poprzez mechanizm dystrybucji Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) COVAX. Będą to specyfiki opracowane przez firmy AstraZeneca, Pfizer i Sanopi. Pierwsze dawki mają zostać dostarczone w lutym.

07:05 Wielka Brytania już szczepi

W Wielkiej Brytanii rozpoczynają się szczepienia przeciw Covid-19. Jest ona pierwszym krajem świata, w którym szczepionka opracowana przez firmy Pfizer i BioNTech wchodzi do użytku. W Wielkiej Brytanii z powodu Covid-19 zmarły dotychczas 61 434 osoby, co jest piątym najwyższym bilansem na świecie i najwyższym w Europie.





06:44 Niemcy

Instytut Chorób Zakaźnych im. Roberta Kocha poinformował o 14 054 nowych przypadkach koronawirusa w Niemczech zarejestrowanych podczas ostatniej doby. Na Covid-19 zmarło 423 pacjentów.

Z powodu utrzymującej się wysokiej liczby infekcji staje się coraz bardziej prawdopodobne, że środki podejmowane w walce z koronawirusem zostaną zaostrzone przed świętami Bożego Narodzenia.

06:38 Szczepienia w Polsce

Dziś poznamy narodową strategię szczepień. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w operacji szczepień weźmie udział 40-50 tys. medyków. W każdej gminie ma funkcjonować co najmniej jeden mobilny punkt szczepienny.

06:33 Lockdown a alkohol

Im więcej czasu podczas pandemii muszą spędzać w domach osoby dorosłe, tym większym problemem staje się nadużywanie alkoholu. O problemie informują naukowcy na łamach “American Journal of Drug and Alcohol Abuse".





06:30 Brazylia

W ciągu ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 20 371 nowych przypadków zakażenia koronawirusem i 376 kolejnych zgonów. Łączna liczba przypadków zakażeń od początku pandemii wzrosła do 6 623 911, liczba ofiar śmiertelnych do 177 317.

Brazylia jest trzecim krajem na świecie, po USA i Indiach, w którym stwierdzono ponad 6 mln zakażeń. Pod względem liczby zgonów Brazylia zajmuje drugie miejsce na świecie - po Stanach Zjednoczonych.

06:26 Węgry

Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział, że obowiązująca w tym kraju godzina policyjna, nie zostanie zniesiona 31 grudnia i obowiązywać będzie zakaz imprez sylwestrowych. Dziś też rozpoczyna się rejestracja osób, które będą chciały się zaszczepić.

Na Węgrzech do tej pory zakaziło się 254 148 osób, zmarły 5984 osoby.

06:20 USA

W Stanach Zjednoczonych zarejestrowano w ciągu ostatniej doby 183 775 zakażeń koronawirusem. Zmarło 1390 kolejnych osób, chorych na Covid-19. W sumie w USA od początku pandemii koronawirusem zakaziło się 14 932 613 osób, stwierdzono 283 621 przypadków śmiertelnych.

Najwięcej ofiar śmiertelnych jest w stanie Nowy Jork. Pod względem liczby infekcji najgorsza sytuacja jest w Kalifornii. Gubernator tego stanu poinformował, że prawie połowa z 40 mln mieszkańców i jego duża część powierzchni będzie objęta ścisłym lockdownem, w tym zakazem wychodzenia z domu. Zgodnie z wydanym przez niego zarządzeniem zamknięta będzie większość firm, a ludzie nie będą mogli spotykać się z nikim spoza ich gospodarstwa domowego.