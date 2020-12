"To, czy uczniowie wrócą do szkoły po feriach zimowych, będzie zależeć od sytuacji epidemicznej, od tego, co się stanie w czasie ferii, czy pozostaniemy w domu, czy będziemy ograniczali interakcje i możliwość zakażenia" - powiedział w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Szef resortu zdrowia w telewizji pytany był m.in. czy po feriach zimowych uczniowie wrócą do szkół. Odpowiadając Niedzielski zastrzegł, że wszystko zależy od tego, z jakimi tendencjami będziemy mieli do czynienia, jeśli chodzi o sytuację epidemiczną i czy tendencja spadku liczby zakażeń ma charakter stały.

Ona powinna doprowadzić nas do takich poziomów, które będą już na stałe poniżej 10 tys., a wtedy jest właśnie przestrzeń, w której możemy wrócić do szkół (...) zaczynając oczywiście od klas I-III, bo myślę, że wszyscy, również nawet dzieci, czekają na to, by wrócić do szkoły - powiedział.

Tutaj wszystko tak na prawdę zależy od tego, co się stanie podczas ferii, czy potraktujemy to odpowiedzialnie, pozostaniemy w domu, będziemy ograniczali interakcje i możliwość zakażenia, bo jeżeli się tak nie zachowamy, to czeka nas trzecia fala, która absolutnie nie da przestrzeni do luzowania jakichkolwiek obostrzeń - zaznaczył minister zdrowia.



Zgodnie w rozporządzeniem ministra edukacji i nauki stacjonarne funkcjonowanie szkół, poza pewnymi wyjątkami, zostało ograniczone do 3 stycznia 2021 r. Zajęcia zdalne w szkołach uczniowie będą mieli do 22 grudnia. Od 23 grudnia do 3 stycznia w szkołach nie ma zajęć - jest przerwa w nauce w związku ze świętami Bożego Narodzenia. Następnie od 4 do 17 stycznia będą ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całym kraju.