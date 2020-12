"Aktualnie jesteśmy zabezpieczeni, jeśli chodzi o osocze. Do tej pory pobraliśmy 30 tys. jednostek osocza, z czego do lecznictwa wydaliśmy 6 tys. jednostek" - poinformował podczas posiedzenia sejmowej Komisji zdrowia wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

Oddawanie osocza w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej z podkarpackich zakładów karnych / Darek Delmanowicz / PAP

Komisja wieczorem zajęła się informacją ministra zdrowia na temat organizacji systemu poboru krwi i wykorzystania osocza ozdrowieńców w terapiach medycznych.

Do tej pory pobraliśmy prawie 12 tys. donacji osocza od ozdrowieńców, to przekłada się na prawie 30 tys. jednostek. Z tych 30 tys. jednostek do lecznictwa wydaliśmy do dzisiaj 6 tys., co pokazuje, że mamy czterokrotne zabezpieczenie tych zrealizowanych potrzeb - mówił Gadomski.



Dzisiaj, gdy liczba pacjentów w szpitalach jest dość duża, wydajemy 400-500 jednostek dziennie - dodał.



Jednocześnie wiceminister zaznaczył, że stosowanie osocza w lecznictwie jest nadal terapią eksperymentalną. Decyzję o jej zastosowaniu podejmuje lekarz prowadzący w warunkach szpitalnych.



Osocze nie jest cudownym lekiem, który wyleczy w każdym przypadku z Covid i lekiem ostatniej szansy - stwierdził wiceminister. Przypomniał, że podaje się je w I lub II stadium choroby, a podawanie go na oddziałach intensywnej terapii jest nieefektywne.



Przypomniał też, że potwierdzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na potrzeby pobierania osocza jest informacja z sytemu gabinet.gov.pl, które regionalne centra krwiodawstwa uzyskują automatycznie. Nie jest wymagana żadna aktywność ze strony oddającego osocze - wytłumaczył.



Wiceminister przypomniał, że w Polsce aktualnie działa 21 regionalnych centrów krwiodawstwa, które posiadają 130 oddziałów terenowych. Dodał, że nie ma konieczności też zapewniania separatorów osocza wszystkim oddziałom. Jest to nieefektywne, bo w kraju jest 200 separatorów komórkowych.

Cytat To liczba, która wielokrotnie przekracza potrzebę poboru osocza, z którą dzisiaj się mierzymy w całym kraju. One muszą być efektywnie wykorzystane, czyli w miejscach, gdzie tego poboru może być stosunkowo dużo. Nie opłaca się ich stawiać w miejscach, gdzie można pobrać osocze od jednego czy dwóch ozdrowieńców wyjaśnił

Rezerwy osocza są duże

Gadomski kilka razy podkreślał, że ważne jest to, by oddawać krew pełną, bo "to też ratowanie życia i szlachetny dar". Zauważył, że rezerwy osocza są aktualnie duże, a stan krwi pozostaje z różnych powodów, również trwania epidemii, na niskim poziomie. Oddawanie krwi pełnej jest tak samo ważne jak oddawanie osocza - zaapelował.



Podkreślał, że od samego początku pandemii wdrożono procedury bezpieczeństwa w centrach, pracownikom zapewniono sprzęt ochrony osobistej. Wskazał, że tutaj poziom zakażeń personelu jest bardzo mały. Żadne centrum nie zamknęło się na pobieranie krwi. Ponadto wypracowano od samego początku wytyczne dotyczące poboru krwi.



Już w pierwszej połowie kwietnia opracowano procedury pobierania osocza, czyli w okresie, gdy praktycznie nie było ozdrowieńców - przypomniał.



Czym jest osocze?

Osocze to płynny składnik krwi, który stanowi do 55 proc. jej objętości. Zawiera białka, jest odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc.



Osocze dla chorych na Covid-19 mogą oddać osoby, które były zakażone koronawirusem (SARS-CoV-2) i wyzdrowiały, w efekcie czego w ich krwi znajdują się przeciwciała. To właśnie te przeciwciała są cenne, bo mogą wspomagać leczenie chorych z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami.



Osocze może zostać pobrane od osób między 18. a 65. rokiem życia, które przeszły zakażenie SARS-CoV-2 potwierdzone testem lub wpisem w aplikacji gabinet.gov.pl. Osocze można oddać po co najmniej 28 dniach od ustąpienia objawów Covid-19 lub 18 dni od zakończenia izolacji.

Dawcą może być osoba zdrowa, która nie leczy się z powodu chorób przewlekłych i waży co najmniej 50 kg. W niektórych przypadkach (np. u osób, które w przeszłości miały przetaczaną krew) konieczne mogą być dodatkowe badania, które zostaną przeprowadzone w centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa.



Procedura pobrania osocza trwa ok. 30-40 minut. Osocze pobrane podczas jednej wizyty może zostać zastosowane nawet u trzech pacjentów.