Zwolnienie z kwarantanny po kontakcie z osobami zakażonymi oraz po podróży do krajów wysokiego ryzyka, a także nieuwzględnianie w obowiązujących limitach zgromadzeń i spotkań - m.in. takie zachęty dla osób zaszczepionych przeciwko Covid - 19 zapowiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

/ Mateusz Marek / PAP

We wtorek rząd ogłosił Narodowy Program Szczepień.

Według ministra zdrowia, zachęty dla osób zaszczepionych, będą dotyczyły tych, które przyjmą obie dawki wymagane dla skuteczności szczepionki. To "pakiet minimum".



Adam Niedzielski podkreślił, że "gdy tylko zapoznamy się z charakterystykami poszczególnych produktów" podjęta zostanie decyzja o dodatkowych zachętach dla zaszczepionych".



Rząd stawia na opartą na wiedzy i bezpieczeństwie dobrowolność szczepień przeciwko Covid-19. Celem jest powszechność w tej dobrowolności - stwierdził szef resortu zdrowia. Jak dodał, zaszczepieni będą zwolnieni z obowiązku kwarantanny po powrocie do kraju.



Dobrowolność oznacza też pewne możliwości korzystania ze statusu ozdrowieńca, kiedy już osoba zostanie zaszczepiona - tłumaczył Adam Niedzielski. Np. gdy będą obowiązywały obostrzenia dotyczące kwarantanny dla wracających do Polski z niektórych krajów, to osoby zaszczepione będą zwolnione z tego obowiązku.

Pełen pakiet benefitów będzie przedstawiony, jak już zapoznamy się dokładnie z charakterystykami produktów szczepiennych, bo tam są również informacje dotyczące ich skuteczności i innych tego typu zagadnień - powiedział minister zdrowia. Zaznaczył, że bezpieczeństwo szczepień to nie tylko kwestia wytworzenia szczepionki i dopuszczenia jej do obrotu czy kwestia monitorowania, co dzieje się z osobami zaszczepionymi, ale to również wyznacznik kryteriów, które będą stosowane w przypadku wyboru kolejnych grup do szczepienia.



To bezpieczeństwo, które chcemy zapewnić, jest odpowiedzią na kalkulację ryzyka, która dotyczy poszczególnych grup społecznych, które będą w pierwszej kolejności podlegały szczepieniu. Tutaj nie odbiegamy od standardów międzynarodowych. Jesteśmy spójni z wytycznymi WHO, innych organizacji czy też ze strategiami szczepienia innych krajów. Zaczynamy od medyków, osób starszych, służb mundurowych, bo tam jest największe ryzyko związane bądź z zarażeniem się, bądź z konsekwencjami przechodzenia Covid-19 - tłumaczył Adam Niedzielski.



Podkreślił, że bezpieczeństwo dotyczy też łańcucha dostaw szczepionki. Jako państwo gwarantujemy bezpieczeństwo łańcucha dystrybucji, który jest skomplikowany, bo często wymaga ekstremalnych temperatur ujemnych. Jako państwo jesteśmy przygotowani nie tylko do przechowywania tych materiałów, ale też do ich dystrybucji, nad czym pracuje Agencja Rezerw Materiałowych - zaznaczył.



Wiedza, bezpieczeństwo i dobrowolność to są elementy, które przyświecały tworzeniu strategii szczepień. Bardzo liczymy na jej ciepłe przyjęcia, a drugiej strony też liczymy na krytykę i pomoc w uzupełnieniu i poprawieniu dokumentu i naszej strategii - powiedział minister zdrowia.

Co z maseczkami?

Nie ma w tej chwili takich zapisów w projekcie Narodowego Programu Szczepień, które mówiłyby o nienoszeniu maseczki - oświadczył z kolei szef KPRM Michał Dworczyk.



Odpowiadając na pytanie o kwestię potwierdzania zaszczepienia się danej osoby, szef kancelarii premiera, powiedział, że pacjent będzie otrzymywał potwierdzenie bądź w POZ w formie wydruku, bądź będzie generowany kod QR po przyjęciu drugiej dawki szczepionki.



Szef KPRM został też zapytany o to, jak proces szczepień będzie wyglądał w przypadku osób wykluczonych komunikacyjnie.



Przy każdym punkcie szczepień będą działały mobilne zespoły i w ten sposób będziemy docierać do tych osób, które same nie mogą dotrzeć do punktu szczepień - zapowiedział Michał Dworczyk.