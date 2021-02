Nowe ograniczenia i problemy gospodarcze przyniesie nam przyszły tydzień. Możemy też spodziewać się przynajmniej częściowej odpowiedzi na pytanie, jak długo jeszcze potrwają obecne obostrzenia.

Zdj. ilustracyjne / Marcin Bielecki / PAP

Jeżeli w przyszłym tygodniu - a na to wskazują rządowe prognozy - będziemy mieli jeszcze gorszą sytuację związaną z liczbą zakażeń koronawirusem niż w tygodniu mijającym, to wielu przedsiębiorców będzie miało problem - zwłaszcza branża fitness i gastronomia.



Jeśli liczba nowych zakażeń będzie gwałtownie rosła, to możemy mieć pewność, że do Wielkanocy żadnego luzowania obostrzeń nie będzie. Co więcej, taka sytuacja może przedłużyć się nawet do majówki.



Nowy tydzień to także dodatkowe problemy przedsiębiorców z Warmii i Mazur. Od soboty zamknięte są hotele, kultura i sport. Od poniedziałku całkowicie zamykają się tam szkoły. To oznacza, że wielu pracowników będzie musiało zostać z dziećmi w domach. Warto pamiętać, że jeżeli dzieci mają maksymalnie 8 lat, to rodzic może dostać z ZUS-u zasiłek za pozostanie w domu - to 80 procent pensji.