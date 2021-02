Z utrudnieniami na granicy muszą się od dziś liczyć osoby wjeżdżające do kraju od strony Czech i Słowacji. Przy wjedźcie do Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Są dwa sposoby, by jej uniknąć: jeden to zaświadczenie o szczepieniu obiema dawkami, a drugi to negatywny wynik testu na koronawirusa.

