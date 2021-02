Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz sygnalizuje, że kolejne regiony mogą dotknąć w najbliższym czasie obostrzenia. Od jutra w województwie warmińsko-mazurskim ze względu na wzrost zakażeń koronawirusem zamknięte będą szkoły, hotele, baseny, instytucje kultury, galerie handlowe. Województwa pomorskie i lubuskie podążają pod względem liczby zakażeń za Warmią i Mazurami. Z danych resortu wynika też, że trzecia fala epidemii nadciąga na południu kraju.

Miniony weekend na plaży w Sopocie / Adam Warżawa / PAP

Najbardziej za Warmińsko-Mazurskiem - jeśli chodzi o liczbę zakażeń - podąża województwo pomorskie, gdzie zakaża się już 36 osób na 100 tys. mieszkańców.

Kolejny region z najwyższym takim wzrostem to województwo lubuskie - 30 zakażeń na 100 tysięcy mieszkańców. Lubuskie dotąd było regionem najmniej dotkniętym przez pandemię.

Nie ma żadnego uprzywilejowanego regionu - mówi rzecznik resort zdrowia. Wojciech Andrusiewicz nie wyklucza, że obostrzenia - taki jak te, które od północy zaczną obowiązywać w woj. warmińsko-mazurskim - zostaną ogłoszone w tych regionach.

Brytyjski mutacja koronawirusa na Warmii i Mazurach

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że dotychczasowe zasady bezpieczeństwa dotyczące kultury, sportu i hoteli będą obowiązywały do 14 marca, z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Na Warmii i Mazurach hotele, galerie handlowe, kina, teatry i baseny zostaną zamknięte, dzieci z klas I-III powrócą do zdalnej nauki.

Dziś rzecznik resortu dodał, że w woj. warmińsko-mazurskim co drugi zakażony ma brytyjski szczep koronawirusa.

"Transmisja brytyjskiego wariantu koronawirusa w woj. warmińsko-mazurskim jest na poziomie ok. 50 proc. W skali całej Polski to ok. 10 proc." - poinformował Andrusiewicz.

Trzecia fala na południu?

Andrusiewicz mówił też, że widać już nadejście trzeciej fali epidemii koronawirusa na południu kraju.

Śląsk, Małopolska, Dolny Śląsk, Podkarpacie i Świętokrzyskie - tam liczba zakażeń z każdym dniem rośnie, z dnia na dzień nawet o 50 proc.

Rzecznik resortu zdrowia zaapelował o rozwagę w nadchodzący weekend.

Zwrócił też uwagę na to, że liczba wystawionych przez POZ zleceń na testy diagnostyczne już teraz nie spada poniżej 50 tys.

Najnowsze dane o zakażeniach koronawirusem w Polsce

Ostatniej doby badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u 11 539 osób. To o 603 chorych mniej niż dzień wcześniej i o 2 762 więcej niż w piątek w ubiegłym tygodniu.







Nowe przypadki, o których poinformował resort pochodzą z województw: mazowieckiego (2098), pomorskiego (1050), śląskiego (1018), warmińsko-mazurskiego (960), dolnośląskiego (849), wielkopolskiego (806), kujawsko-pomorskiego (743), podkarpackiego (680), małopolskiego (660), łódzkiego (512), lubuskiego (461), lubelskiego (406), zachodniopomorskiego (395), podlaskiego (353), świętokrzyskiego (201), opolskiego (157).