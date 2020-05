Komisja Europejska przedstawiła prognozy gospodarcze dla UE, strefy euro i poszczególnych krajów członkowskich. Są to pierwsze wskazania analityków tej instytucji co do sytuacji ekonomicznej w Europie od wybuchu epidemii koronawirusa. Zakażenie koronawirusem stwierdzono dotychczas u ponad 3,6 mln ludzi na całym świecie, ponad 252 tys. osób zmarło. Aktualny bilans pandemii SARS-CoV-2 w Polsce to 14 649 zakażenia i 723 ofiar śmiertelnych. Najważniejsze informacje na temat pandemii z kraju i ze świata znajdziecie w naszym raporcie dnia.

(zdjęcie ilustracyjne) /NEIL HALL /PAP/EPA