W piątek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 791 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i kolejnych 9 zgonach. Aktualny bilans Covid-19 w Polsce to 65 480 zakażeń i 2 018 ofiar śmiertelnych. Od początku pandemii wyzdrowiało już 44 785 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem.

Zdjęcie ilustracyjne / Philipp Guelland / PAP/EPA

Potwierdzone dzisiaj nowe przypadki dotyczą województw: małopolskiego (139), mazowieckiego (130), śląskiego (104), wielkopolskiego (92), podkarpackiego (70), pomorskiego (42), łódzkiego (39), kujawsko-pomorskiego (38), dolnośląskiego (30), lubelskiego (27), warmińsko-mazurskiego (22), świętokrzyskiego (19), opolskiego (15), zachodniopomorskiego (10), lubuskiego (9), podlaskiego (5).

Resort poinformował także o śmierci 9 osób zakażonych koronawirusem w wieku od 45 do 85 lat. Do zgonów doszło w Łapach, Zawierciu, Poznaniu, Grudziądzu, Radomiu i w Krakowie.



Resort podał, że większość osób miała choroby współistniejące. Jednocześnie przekazał informację, że ze względu na usunięcie jednego zgonu z czwartkowego raportu Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie usunięto go z wykazu.





Największy wzrost zakażeń potwierdzono dotychczas w piątek 21 sierpnia, kiedy resort zdrowia poinformował o 903 nowych przypadkach. W sobotę 22 sierpnia potwierdzono 900 nowych zakażeń.









W związku z koronawirusem w szpitalach przebywa 2221 osób, a pod respiratorem 89 chorych. Wyzdrowiało 44 785 pacjentów, u których potwierdzono zakażenie - poinformowało w piątek Ministerstwo Zdrowia.



Resort podał też, że kwarantanną objęto 101 tys. 547 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym - 8893 osób.