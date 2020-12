Mamy 5048 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Jak informuje w sobotę Ministerstwo Zdrowia, w ciągu ostatniej doby po przebyciu Covid-19 zmarło 69 pacjentów. To najmniejsza dobowa liczba zgonów od dokładnie dwóch miesięcy. Najnowszy bilans pandemii w Polsce, to 1 253 957 zakażeń. 2 7061 z tych osób zmarło.

Zdjęcie ilustracyjne / Andrzej Lange / PAP

Potwierdzone zakażenia ostatniej doby pochodzą w województw : mazowieckiego (741), zachodniopomorskiego (557), wielkopolskiego (518), pomorskiego (487), kujawsko-pomorskiego (472), warmińsko-mazurskiego (315), śląskiego (285), łódzkiego (280), lubelskiego (268), dolnośląskiego (219), małopolskiego (169), podkarpackiego (132), podlaskiego (115), lubuskiego (111), opolskiego (97), świętokrzyskiego (82).



200 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



69 zgonów z powodu Covid-19

Jak poinformował w sobotę resort zdrowia, w ciągu ostatniej doby powodu Covid-19 zmarły 4 osoby, natomiast z powodu współistnienia Covid-19 z innymi schorzeniami zmarło 65 osób.

To najmniejsza dobowa liczba zgonów osób po zakażeniu Covid-19, jaką zanotowaliśmy w Polsce od 26 października. Wtedy resort zdrowia informował o śmierci 45 pacjentów.



Już 992 381 ozdrowieńców w Polsce

W szpitalach przebywa 16 457 osób, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem; 1603 jest pod respiratorami - poinformowało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.

Resort poinformował, że dla pacjentów z Covid-19 przygotowanych jest 35 300 łóżek i 3 072 respiratorów.



Na kwarantannie - jak przekazało MZ - przebywa 161 845 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym objętych jest 8 511 osób.



Resort poinformował też, że wyzdrowiało dotąd 992 381 chorych na Covid-19.



Wykonano 14 577 testów

Ostatniej doby wykonano 14 577 testów, w tym 5 295 testów antygenowych - podało w sobotę Ministerstwo Zdrowia.



Resort poinformował, że łącznie przebadano dotąd 7 047 712 próbek pobranych od 6 805 821 osób.



Dane resortu mówią, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, odkąd uzyskali taką możliwość, zlecili 1 643 117 badań w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2.

Zachorowania w poszczególnych województwach

Pierwsze dawki szczepionki dotarły do Polski

Zgodnie z zapowiedziami, pierwsza partia szczepionek na koronawirusa dotarła dziś do Polski. Trafiła do magazynu Agencji Rezerw Materiałowych w Wąwale pod Tomaszowem Mazowieckim. Stamtąd preparat będzie trafiał do szpitali, które już jutro rozpoczną szczepienia.



Kolejna partia zostanie dostarczona do ponad 500 szpitali, gdzie szczepiony będzie personel medyczny. Kolejne 300 tys. dawek Pfizer ma dostarczyć w kolejnym tygodniu. Jak zapowiadał premier Mateusz Morawiecki, do końca stycznia do Polski powinno trafić 1,5 mln dawek.