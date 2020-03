Poczta Polska wstrzymuje doręczanie korespondencji pod adresy, gdzie przebywają osoby objęte kwarantanną. Do czasu jej zakończenia przesyłki będą przechowywane w placówkach pocztowych, a dostarczone dopiero później - poinformowała rzeczniczka Poczty Justyna Siwek.

Poczta przypomniała, że jej klienci mogą skorzystać np. z możliwości przechowania przesyłki do czterech tygodni od pierwszej próby doręczenia / Rafał Guz / PAP

Siwek wyjaśniła, że osoby objęte kwarantanną nie muszą tego faktu zgłaszać Poczcie Polskiej. Spółka otrzymuje ich adresy na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. ogłoszenia na obszarze Polski stanu epidemii.

Przedstawicielka Poczty zapewniła, że wprowadzono też szczególne procedury dotyczące wypłat rent i emerytur dla osób w kwarantannie. Emerytury są komisyjnie przygotowane do wypłaty w placówce pocztowej i wkładane do tzw. bezpiecznych kopert, które następnie są doręczane pod wskazany adres przy zastosowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa - poinformowała.



Poczta przypomniała, że jej klienci mogą skorzystać np. z możliwości przechowania przesyłki do czterech tygodni od pierwszej próby doręczenia. Standardowo przesyłki pozostają w placówkach maksymalnie 14 dni. Jeżeli chce się skorzystać z takiej usługi, odpowiedni formularz można złożyć przez stronę internetową Poczty.



Poczta Polska dostarcza też przesyłki bezpośrednio do skrzynki oddawczej. Spółka umożliwia również przekierowanie przesyłki pod wskazany adres.