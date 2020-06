Minister zdrowia Łukasz Szumowski został przesłuchany w tzw. aferze maseczkowej. Chodzi o zakup za ponad 5 mln złotych ponad 100 tysięcy maseczek, które - jak okazało się po badaniach - nie spełniały norm ochrony przed wirusami. Pośrednikiem transakcji był instruktor narciarstwa, znajomy ministra Szumowskiego.

Łukasz Szumowski / Jakub Rutka / Archiwum RMF FM

Z ustaleń dziennikarza RMF FM Mariusza Piekarskiego wynika, że do przesłuchania Łukasza Szumowskiego doszło kilkanaście dni temu, pod koniec maja. Dokładnej daty nie ujawniają jednak ani sam minister, ani prokuratura.

Co istotne, nie było to wezwanie śledczych: to Łukasz Szumowski poprosił o przesłuchanie i złożył wyjaśnienia ws. zakupu maseczek, które - jak się okazało - nie spełniały norm bezpieczeństwa.