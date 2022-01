"Wyznaczmy grupy starszych pacjentów, którzy po zakażeniu koronawirusem najszybciej dostaną osobistą konsultację medyczną" - tak przekonuje w RMF FM prezes Polskiego Towarzystwa Chorób Cywilizacyjnych profesor Filip Szymański. Ministerstwo Zdrowia chce, by wszystkie osoby w wieku 60+ z dodatnim wynikiem testu były zbadane przez lekarza rodzinnego. To element strategii na piątą falę pandemii. Medycy ostrzegają, że może być to bardzo trudne do zorganizowania.

