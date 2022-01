"To ostatni moment, by przygotować się do piątej fali pandemii" - tak przekonują w RMF FM lekarze rodzinni. Według modeli zespołu covidowego Uniwersytetu Warszawskiego i grupy MOCOS, przez wariant Omikron w lutym w Polsce dziennie potwierdzanych może być ponad sto tysięcy zakażeń.

REKLAMA