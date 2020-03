Apelujemy, żeby wybory zostały odsunięte i żeby zacząć poważną rozmowę o tym, jakie środki antykryzysowe zastosować - powiedział podczas briefingu w Sejmie kandydat Konfederacji na prezydenta Krzysztof Bosak.

Krzysztof Bosak / Leszek Szymański / PAP

Mamy do czynienia z sytuacją nadzwyczajną - wprowadzane są kolejne ograniczenia, a nie ma jednocześnie cały czas decyzji o przesunięciu wyborów - ocenił Krzysztof Bosak. Poseł Konfederacji odniósł się w ten sposób do wprowadzonych przez rząd nowych zasad bezpieczeństwa, które do 11 kwietnia mają obowiązywać na terenie całej Polski.

Apelujemy do pana premiera po raz kolejny o to, żeby nie wprowadzać na raty stanu nadzwyczajnego, unikając jednocześnie odpowiedzialności gospodarczej za to, co się dzieje - powiedział. By nie omijać rozwiązań przewidzianych przez polską konstytucję, jeżeli sytuacja jest rzeczywiście tak poważna - to tym bardziej nie możemy narażać na ryzyko wszystkich nas jako kandydatów, tysięcy osób zgłaszanych przez nasze komitety wyborcze w celu formowania komisji - wyjaśnił kandydat Konfederacji na prezydenta.

Bosak zwrócił uwagę, że w okresie najbliższych dwóch tygodni "powinny się rozpocząć szkolenia członków komisji". Jak pogodzić dalsze prowadzenie procesu wyborczego ze wszystkimi czynnościami przewidzianymi przez kodeks wyborczy - z tym, co dzisiaj powiedział pan premier podczas konferencji prasowej? - pytał.

Widzimy tu oczywistą sprzeczność - ocenił Bosak.

Apelujemy, żeby rząd przestał grać zdrowiem i życiem Polaków. Panie premierze, proszę wyciągnąć wniosek ze swoich własnych słów, wyciągnąć wniosek z sytuacji - podkreślił.

Bosak przyznał, że "sytuacja jest nadzwyczajna". To nie jest sytuacja, gdy zwykłe środki konstytucyjne wystarczają, co wiemy z trwającego w tej chwili Konwentu Seniorów i rozważań co do tego, jak organizować posiedzenie Sejmu. Dlatego apelujemy o to, żeby wybory zostały odsunięte i żeby zacząć poważną rozmowę o tym, jakie środki antykryzysowe zastosować - zaapelował.

W tych czasach, w których zwiększamy dystans społeczny, jednocześnie gospodarka musi działać, ludzie muszą mieć źródło utrzymania - mówił poseł Konfederacji.

Proszę odnieść się do tych spraw, ponieważ ten komunikat, który przed chwilą usłyszeliśmy, jest tyleż obszerny, co zupełnie niekonkretny i nieodpowiadający na najważniejsze wyzwania (...) gospodarcze, organizacji wyborów i dalszego działania państwa zgodnie z prawem, zgodnie z ustawami i zgodnie z konstytucją - podkreślił Bosak.