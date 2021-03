"Jeżeli lekarz ma w rzetelny sposób leczyć, musi być przekonany o bezpieczeństwie preparatu, który stosuje" - mówi Jarosław Pinkas, były szef GIS, a teraz krajowy konsultant ds. zdrowia publicznego, pytany o badania nad amantadyną.

Oddział szpitala tymczasowego w Warszawie. Zdjęcie ilustracyjne / Andrzej Lange / PAP

To lek, który wg części medyków pomaga w walce z Covid-19.



Gość internetowej części Porannej rozmowy w RMF FM zaznaczył jednocześnie "będą wskazania medyczne grup ekspertów, (...) to taki lek powinien być stosowany".

"Testujemy ją (amantadyę- przyp.red) z odpowiednią szybkością" - ocenił.



O co chodzi z amantadyną?

"Jeśli ktoś mnie krytykuje, to niech da coś w zamian. To pan minister eksperymentuje na ludziach, zamykając dostęp do lekarzy" - mówił z kolei dr Włodzimierz Bodnar, specjalista chorób płuc, który amantadyną leczy zakażonych koronawirusem. W poniedziałek był gościem "Wydarzeń" w Polsacie.



"Pacjent z Covid-19 w ogóle nie jest badany w domu. Były lżejsze choroby, nie dające tylu powikłań i nigdy nie leczyło się przez telefon. Nie potrafię w ten sposób leczyć koronawirusa" - zaznaczył Włodzimierz Bodnar.



Jak powiedział, personel medyczny pracujący w jego przychodzi w Przemyślu "w ogóle nie boi się Covid-19". Dodał, że część z zatrudnionych tam osób przeszła infekcję SARS-CoV-2 lekko, a tylko jeden mężczyzna trafił do szpitala z powodu arytmii serca. "Wyszedł z oddziału bez powikłań. Wszyscy zakażeni pracownicy leczyli się amantadyną - opowiadał dr Bodnar w poniedziałkowym "Gościu Wydarzeń".



W Polsce rozpoczęto badania kliniczne nad amantadyną jako lekiem na koronawirusa. "Wspomaga układ nerwowy po to, żeby dawać lepszą reakcję oddechową - wyjaśnia profesor Konrad Rejdak kierownik katedry i kliniki neurologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 4 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który jako pierwszy na świecie o pisał pozytywne skutki stosowania tego leku podczas zakażenia koronawirusem" - donosi Interia.

Profesor Rejdak wyjaśniał, że "nie dochodziło w ogóle do pogorszenia, prawda, choroba przebiegała na poziomie bezobjawowym albo skąpo-objawowym".



Amantadyna to lek stosowany w leczeniu schorzeń neurologicznych. Lek ten oficjalnie jest wykorzystywany w leczeniu choroby Parkinsona, stwardnienia rozsianego i ostrego uszkodzenia mózgu. Jednak wykazuje także działanie przeciwwirusowe i może hamować zakażanie komórek układu oddechowego.



Na początku listopada ubiegłego roku media donosiły, że niektórzy lekarze w Polsce twierdzą, że amantadyna jest pomocna w leczeniu Covid-19.