Recesja w pierwszym kwartale 2020 roku w Polsce okazała się płytsza niż oczekiwano - poinformował w piątek w komunikacie Goldman Sachs, odnosząc się do opublikowanych danych GUS.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

Produkt krajowy brutto w I kwartale 2020 roku wzrósł o 1,9 proc. rok do roku wobec wzrostu na poziomie 3,2 proc. rdr w IV kw. 2019 r. - wynika z opublikowanego w piątek flash szacunku GUS. Kwartał do kwartału PKB spadł o 0,5 proc. Natomiast ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2020 r. wzrosły rdr o 3,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,1 proc.



"Recesja w pierwszym kwartale 2020 roku okazała się płytsza niż oczekiwania ekspertów Goldman Sachs (-0,5 proc. vs. -1 proc. kdk)" - napisał w komunikacie bank. Dodał, że wyniki te są oparte jednak na szacunkach typu flash. Ponadto eksperci GS zaznaczają, że skutki ekonomiczne pandemii będą widoczne najbardziej w drugim kwartale.



Wskazano również, że ekonomiści GS przewidują, że Narodowy Bank Polski obniży stopę referencyjną z 0,50 proc. do 0,05 proc. pod koniec tego kwartału, a inflacja pozostanie stosunkowo niegroźna w 2020 roku. "Ostateczne oszacowanie inflacji w kwietniu potwierdziło wstępne wydanie, które pokazało, że inflacja spadła o 1,2 p.p. do + 3,4 proc. r/r, przywracając tolerancję NBP" - napisano.