Personel medyczny i niemedyczny – według zapowiedzi ministra zdrowia Adama Niedzielskiego – ma być szczepiony w tzw. szpitalach węzłowych. Tych jest 509. Jak informuje MZ, szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.

Według założeń Narodowego Programu Szczepień medycy mają być w Polsce szczepieni jako pierwsi.

Szczepienia dla personelu medycznego i niemedycznego szpitali zorganizują i przeprowadzą szpitale węzłowe, należące m.in. do sieci szpitali podstawowego szpitalnego zabezpieczenia

Resort zaznacza, że część szpitali zadeklarowało zaszczepienie tylko swojego personelu. Te szpitale nie są ujęte jako szpitale węzłowe. W szpitalach węzłowych zostanie bowiem zaszczepiony personel tych szpitali, ale także innych jednostek, w tym aptek.

Do 20 grudnia szpitale węzłowe będą zbierać dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w konkretnym szpitalu węzłowym.

Wykaz wszystkich placówek dostępny jest tutaj>>>





Narodowy Program Szczepień. Rząd ujawnia szczegóły

Do Narodowego Programu Szczepień zgłosiło się 8 319 zespołów realizujących szczepienia - poinformował szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk podczas sobotniej konferencji prasowej. Analizujemy teraz wszystkie zgłoszenia i sprawdzamy, na ile równomiernie pokrywają Polskę. Nasz cel to punkt szczepień w każdej gminie - dodał i jak zadeklarował, "możliwe będzie 3,4 mln szczepień miesięcznie".

Założenia programu szczepień wskazywały na to, że na mapie kraju pojawi się około 8 tys. punktów szczepień, a w kwalifikacji do szczepień udział weźmie 40-50 tys. lekarzy mających prawo do wykonywania zawodu

Szczepienia mają być bezpłatne i dobrowolne. W pierwszej kolejności zaszczepiony ma być personel medyczny, osoby starsze, mundurowi i przewlekle chorzy.