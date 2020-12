"Do Narodowego Programu Szczepień zgłosiło się 8 319 zespołów realizujących szczepienia" - poinformował szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. "Analizujemy teraz wszystkie zgłoszenia i sprawdzamy, na ile równomiernie pokrywają Polskę. Nasz cel to punkt szczepień w każdej gminie" - dodał i jak zadeklarował, "możliwe będzie 3,4 mln szczepień miesięcznie".



Dzisiaj upłynął termin zgłaszania uwag, propozycji i wniosków zmian do projektu Narodowego Programu Szczepień, który zaproponowaliśmy w zeszłym tygodniu. W trakcie konsultacji wpłynęły 2273 zgłoszenia. To pokazuje, jak ważna jest to sprawa - mówił szef Kancelarii Premiera, Michał Dworczyk podczas sobotniej konferencji. Wspólnie z ministrem zdrowia, Adamem Niedzielskim zapewniali, że dyskusje z środowiskiem medycznym na temat programu szczepień były "bardzo konstruktywne".

Szef KPRM przedstawił również informacje zgodnie z tematem zainteresowania podczas konsultacji. Największa grupa - jak poinformował - dotyczyła bezpieczeństwa szczepionki i testów klinicznych, druga grupa dotyczyła rejestru szczepionek i kodów QR nadawanym osobom zaszczepionym, trzecia grupa kwestii niepożądanych odczynów poszczepiennych i ewentualnego funduszu dla poszkodowanych, a czwarta zaangażowania jednostek samorządu terytorialnego.









Jak mówił, zgłoszenia przyjmowano w formie maili i telefonicznie, a także odbywano spotkania z organizacjami eksperckimi. Dworczyk wymienił m.in. Naczelną Izbę Pielęgniarek i Położnych, Naczelną Izbę Lekarską, czy Porozumienie Zielonogórskie. Bardzo chciałbym podziękować tym wszystkim i samorządowcom, i lekarzom, i pielęgniarkom, i farmaceutom, i ekspertom, którzy poświęcili czas, żeby się z nami spotkać, w formie wirtualnej dyskutować i przedstawiać uwagi - oświadczył Dworczyk. Przekazał, że w konsekwencji tych konsultacji przyjęto pewne propozycje i zmieniono warunki dla punktów prowadzących szczepienia.



Było widać bardzo dużą wolę do współpracy i dialogu, tutaj nie grały roli żadne podziały polityczne, tylko widać było, że wszystkim nam zależy, że wszystkim nam zależy, żebyśmy przygotowali jak najlepiej, a potem przeprowadzili Narodowy Program Szczepień - powiedział szef KPRM.

"Możliwe będzie 3,4 mln szczepień miesięcznie"

Dworczyk przekazał, że do programu zgłosiło się 8 319 zespołów realizujących szczepienia.



Za kilka dni przedstawimy mapę podmiotów przeprowadzających szczepienia. Włączymy jako punkty szczepień masowych szpitale rezerwowe. Chcemy, żeby Rada Ministrów mogła we wtorek przyjąć ten program, który ponad podziałami łączy nas wszystkich - zadeklarował Michał Dworczyk i jak dodał, zgodnie z deklaracjami, które wpłynęły możliwe będzie 3,4 mln szczepień miesięcznie. To nie jest żadna gwarancja, to jest zakładana wydajność systemu na podstawie zgłoszeń - zaznaczył szef KPRM.

Poinformował, że teraz wszystkie zgłoszenia są analizowane. Sprawdzamy, na ile równomiernie pokrywają Polskę. Naszym celem jest stworzenie punktu szczepień w każdej gminie - wskazał. Dodał, że w dużych miastach czy aglomeracjach tych zespołów potrzebnych jest bardzo dużo.

Cytat 15 lub 16 grudnia przedstawimy mapę punktów szczepień. To też pewnie nie będzie jeszcze ostateczna mapa, bo będziemy ją pewnie modyfikować. Do tego czasu podejmiemy decyzje o włączeniu szpitali tymczasowych jako punktów szczepień masowych. Ustalimy, które z nich zostaną włączone jako punkty szczepień masowych. poinformował Dworczyk.

Kiedy ruszy masowy program szczepień?

Wszystko wskazuje na to, że jak przyjadą szczepionki do Polski, które są nie tylko z firmy Pfizer, ale pozostałych producentów, to wtedy tak naprawdę ruszy cały system punktów szczepień - dodał Dworczyk.



Szef KPRM przypomniał, że szczepionka Pfizera będzie wykorzystywana w szpitalach węzłowych. Kiedy ruszą wszystkie punkty, będą już szczepionki również innych producentów - mówił.

Szef KRPM zapowiedział, że kampania informacyjna dotycząca szczepień przeciwko Covid-19 ruszy w połowie grudnia.



15 bądź 16 grudnia wystartuje dedykowana infolinia i dedykowana szczepieniom strona internetowa. W drugiej połowie grudnia ruszy duża kampania informacyjna i profrekwencyjna we wszystkich mediach - zarówno tych tradycyjnych, jak i społecznościowych - zapowiedział minister. Również innymi kanałami będziemy dostarczać informacje i zachęcać Polaków do szczepień - dodał.

Morawiecki zapowiada, że się zaszczepi przeciwko Covid-19

Chciałbym, żeby w Polsce proces szczepienia rozpoczął się jak najszybciej. Ustaliliśmy, że zrobimy to jednocześnie. Przynaglałem, żeby Europejska Agencja Leków podjęła decyzję, jak najszybciej - mówił w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem premier Mateusz Morawiecki.



Na antenie RMF FM szef rządu obiecał, że zaszczepi się, jak tylko pozwoli mu na to lekarz . To szczepienie będzie w kolejności takiej, jaka będzie obowiązywała w kraju, najpierw służby medyczne, mundurowe i osoby starsze - dodał.



Będziemy przeprowadzać kampanię uświadamiająca, żeby Polacy chcieli się zaszczepić. Punktów szczepień będzie bardzo dużo. Począwszy od POZ, poprzez pozostałe placówki medyczne, a skończywszy na szpitalach rezerwowych - przekonywał szef rządu i jak dodał, szpitale rezerwowe będą utrzymywane w gotowości na wypadek trzeciej fali zakażeń koronawirusem.