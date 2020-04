Firmy, które już zwolniły pracowników, także będą mogły skorzystać z ogłoszonego przez rząd i Narodowy Bank Polski programu częściowo bezzwrotnych pożyczek. Warunkiem będzie jednak zatrudnienie dodatkowych osób - wynika z informacji dziennikarzy RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Chodzi o ogłoszony kilka dni temu program polegający na tym, że firmy małe dostaną do 324 tysięcy, a średnie do 3,5 miliona pożyczki, której w 75 procentach nie będą musiały zwracać, jeśli przez rok nikogo nie zwolnią.

Co z firmami, które ostatnio kogoś zwolniły? Tu brany pod uwagę będzie stan zatrudnienia z 31 grudnia zeszłego roku. Eksperci zarządzającego programem Polskiego Funduszu Rozwoju precyzują to w następujący sposób: "Warunkiem dla mikrofirm jest utrzymanie średniej liczby pracowników (średnie zatrudnienie) w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych od dnia wypłaty subwencji. Punktem odniesienia będzie stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2019 r. lub analogiczny okresu roku poprzedniego".

Oznacza to, że jeśli w zeszłym roku mieliśmy 10 pracowników, kilka dni temu zwolniliśmy pięciu, a teraz chcemy dostać tę pomoc, to... Możemy ją wziąć. Ale w ciągu najbliższego roku będziemy musieli uzupełnić zatrudnienie do stanu zeszłorocznego, czyli zatrudnić dodatkowe 5 osób. To oczywiście nie muszą być te same osoby, które wcześniej zwolniliśmy - to musi być po prostu 5 osób. Dzięki temu dostaniemy też dodatkową pomoc.

I co ważne - tych pracowników nie będzie można zatrudnić na umowie śmieciowej za 5 złotych za miesiąc. Regulaminy Polskiego Funduszu Rozwoju mówią, że taki pracownik musi wykonywać pracę regularnie i otrzymywać co najmniej płacę minimalną.

PFR uściśla, że definicja pracownika, którego trzeba zatrudnić jest następująca:

“Osoba fizyczna współpracująca regularnie z Mikrofirmą, która na dzień 31 grudnia 2019 r. została zgłoszona przez niego do ubezpieczenia społecznego (wymóg zgłoszenia nie dotyczy studentów do 26 roku życia pracujących na podstawie umowy zlecenia), a jej średnie miesięczne wynagrodzenie brutto z tytułu świadczonych usług w wybranym okresie 3 miesięcy w okresie ‪1 stycznia 2019 r. - ‪31 grudnia 2020 r. jest na poziomie nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę tj. 2 250 zł brutto dla miesięcy z roku 2019 oraz 2 600 zł brutto dla miesięcy z roku 2020".