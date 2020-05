Najnowszy bilans walki z koronawirusem w Polsce to 15 366 przypadków zakażenia koronawirusem i 776 zgonów. Ekspertów martwią kolejne przypadki koronawirusa na Śląsku. W całej Polskiej Grupie Górniczej obecność koronawirusa potwierdzono dotąd oficjalnie u 432 osób. 34 procent rodziców z Warszawy chce wysłać swoje dzieci do stołecznych żłobków - wyliczył tamtejszy ratusz na podstawie przeprowadzonych ankiet. Niemiecki wywiad przygotował raport, w którym podważa lansowaną w USA tezę o stworzeniu wirusa w chińskim laboratorium. Do 30 września w Portugalii zakazane będzie organizowanie festiwali i koncertów w związku z ryzykiem zakażeń spowodowanych epidemią koronawirusa. O polskiej i światowej walce z koronawirusem informujemy w naszym raporcie dnia.

* W Polsce odnotowano 15 366 przypadków zakażenia koronawirusem i 776 zgonów.

* Śląsk epicentrum zachorowań w Polsce. "Koronawirus dopadł górników i ich rodziny"

* WHO ostrzega: Europę czeka "druga fala", w Afryce Covid-19 może zabić nawet 19 tysięcy ludzi



* U rzeczniczki wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a wykryto koronawirusa



* 216 osób zmarło w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa w stanie Nowy Jork

23:40 IRLANDIA



Stopa bezrobocia w Irlandii - licząc jako bezrobotne wszystkie osoby otrzymujące zasiłki z powodu skutków koronawirusa - wzrosła na koniec kwietnia do rekordowego poziomu 28,2 proc. - podał tamtejszy urząd statystyczny CSO.

Jeszcze dwa miesiące wcześniej, na koniec lutego, stopa bezrobocia wynosiła 4,8 proc., a na koniec marca - również uwzględniając w niej osoby otrzymujące zasiłki z powodu koronawirusa - było to 15,5 proc. Nie biorąc pod uwagę osób otrzymujących zasiłki z powodu koronawirusa, bezrobocie wynosiłoby 5,3 proc. w marcu i 5,4 proc. w kwietniu.

28,2 proc. to najwyższa stopa bezrobocia, od kiedy CSO zaczął prowadzić comiesięczne statystki.





23:21

U rzeczniczki wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a wykryto koronawirusa - przekazał amerykański prezydent Donald Trump. W czwartek informowano o pozytywnym teście u jednego z wojskowych pracowników z otoczenia Trumpa.



O tym, że Katie Miller ma koronawirusa, Trump poinformował na spotkaniu z parlamentarzystami Partii Republikańskiej. Prezydent i jego zastępca w ostatnich dniach nie byli w kontakcie z Miller - piszą amerykańskie media, powołując się na źródła w administracji.

22:17 FRANCJA

W ciągu ostatniej doby we Francji zmarły kolejne 243 osoby zakażone koronawirusem. Tym samym łączny bilans ofiar śmiertelnych pandemii Covid-19 we Francji to już 26 230.





21:54

216 osób zmarło w ciągu ubiegłej doby z powodu koronawirusa w stanie Nowy Jork - podał gubernator Andrew Cuomo. Po śmierci pięciolatka ostrzegł przed dotykającym dzieci schorzeniem związanym z Covid-19.





21:51

Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek zapowiedział, że nie zostaną w Polsce wprowadzone przepisy, które rekomenduje FIFA. W związku z kryzysem wywołanym koronawirusem światowa centrala chce, by w trakcie meczu dozwolonych było pięć, a nie trzy zmiany.

21:48 BEZROBOCIE W KANADZIE



Ponad 3 mln osób straciły pracę w Kanadzie z powodu pandemii koronawirusa, a bezrobocie w kraju wzrosło do 13 proc. - podał urząd statystyczny. Premier Kanady Justin Trudeau zapowiedział nowe formy pomocy, ale dla pracowników, nie dla korporacji.





21:47



Służby weterynaryjne Hiszpanii potwierdziły pierwsze w kraju zakażenie koronawirusem u kota. Przekazały, że zwierzę prawdopodobnie zostało zainfekowane przez człowieka, ale nie było w stanie “przekazywać (wirusa) dalej".

Jak poinformował Ośrodek Badań nad Zdrowiem Zwierząt (CReSA) w Madrycie, czteroletni kot o imieniu Murzynek przebywał w mieszkaniu rodziny, w której wykryto trzy przypadki choroby Covid-19, wywoływanej przez koronawirusa.

Z badania CReSA wynika, że choć kot prawdopodobnie zakaził się SARS-CoV-2 od zainfekowanych ludzi, to nie był w stanie “przekazywać (wirusa) dalej".

W domu tym mieszka jeszcze inny kot, który nie został zakażony koronawirusem. Pozwala to przypuszczać, że zdolności przekazywania tego wirusa przez koty są bardzo ograniczone - uważa Joaquim Segales, pracownik naukowy CReSA.





21:09 AMERYKA Z BLISKA

Koronawirus stał się głównym tematem kampanii wyborczej w USA. Opowiada o tym w swoim podcaście nasz amerykański korespondent Paweł Żuchowski.





Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. #34 Koronawirus głównym tematem kampanii wyborczej w USA.





21:07 PODSUMOWANIE DNIA. POSŁUCHAJ PODCASTU!

Gorąco polecamy Wam podcast Podsumowanie Dnia - tym razem przygotowany przez dziennikarza RMF FM Tomasza Weryńskiego.







Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Wojna światowa z koronawirusem

21:00 DOBRE WIADOMOŚCI Z PORTUGALII

9 osób zmarło w Portugalii na Covid-19 w ciągu ostatniej doby. To najmniejsza od marca dobowa liczba zgonów wśród osób zainfekowanych koronawirusem - podało tamtejsze ministerstwo zdrowia.





20:30

Wszczęte zostało śledztwo w sprawie możliwych nieprawidłowości w Miejskim Szpitalu Specjalistycznym w Toruniu, w którym wystąpiło duże ognisko zakażeń koronawirusem - poinformował o tym rzecznik toruńskiej Prokuratury Okręgowej Andrzej Kukawski.



Postępowanie będzie prowadzone pod kątem narażenia wielu osób na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, narażenia na niebezpieczeństwo przez osobę zobowiązaną do opieki nad osobami i nieumyślnego spowodowania śmierci.



W toruńskim szpitalu i przyszpitalnej stacji dializ potwierdzono 51 przypadków zakażeń koronawirusem - u 17 pacjentów i 34 osób z personelu tego szpitala. Jest to największe ognisko zakażeń szpitalnych w regionie kujawsko-pomorskim.

20:10

Rozdzieleni kordonem służb mundurowych po polskiej i niemieckiej stronie granicy protestowali w Lubieszynie pod Szczecinem transgraniczni pracownicy służby zdrowia. Domagają się zniesienia obowiązkowej kwarantanny po wjeździe do Polski.

20:08 FRANCJA

W ciągu ostatniej doby we Francji zmarły kolejne 243 osoby zakażone koronawirusem.



Bilans ofiar śmiertelnych pandemii Covid-19 we Francji wzrósł do 26 230.





19:47 HISZPANIA



W wyniku zachorowania na Covid-19 zmarło w Hiszpanii 44 lekarzy - poinformowała Izba Lekarska tego kraju. W statystyce uwzględniono tylko zgony medyków, u których potwierdzono wcześniej infekcję koronawirusem.







19:45

Ministrowie finansów państw strefy euro uzgodnili szczegóły dotyczące tanich pożyczek, które zostaną zaoferowane krajom dotkniętym kryzysem z powodu pandemii koronawirusa w ramach funduszu ratunkowego eurolandu (EMS). Wynika to z dokumentu opublikowanego na stronach Rady UE.

"Uzgodniliśmy dzisiaj funkcje i (...) warunki wsparcia na wypadek kryzysu związanego z pandemią, dostępnego dla wszystkich państw członkowskich strefy euro w wysokości 2 proc. PKB danego państwa członkowskiego" - przekazali ministrowie we wspólnym oświadczeniu wydanym na zakończenie piątkowego spotkania.

19:34

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) oświadczyła, że nie zaleca likwidowania targów z żywymi i dzikimi zwierzętami, choć - jak zauważa agencja AP - to właśnie takie miejsce w chińskim Wuhan prawdopodobnie było źródłem światowej pandemii koronawirusa.

19:25 APEL KOMISJI EUROPEJSKIEJ WS. ZAMKNIĘCIA GRANIC

Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie i państwa stowarzyszone w ramach Schengen do przedłużenia czasowego zamknięcia granic dla podróży, które nie są niezbędne, do 15 czerwca.

19:20

Boris Johnson / FACUNDO ARRIZABALAGA / PAP/EPA

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson zaprosił prezydenta Rosji Władimira Putina do udziału w szczycie poświęconym walce z pandemią koronawirusa. Zrobił to w czasie rozmowy telefonicznej.

4 czerwca Wielka Brytania ma być gospodarzem, zaplanowanego w formie wideokonferencji, szczytu światowych przywódców poświęconego przyspieszeniu badań nad szczepionką przeciwko koronawirusowi.





18:39



Członek personelu wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a został pozytywnie zdiagnozowany na koronawirusa. Spowodowało to opóźnienie piątkowego lotu Pence'a do Iowa, a niektórzy pasażerowie Air Force Two opuścili samolot - poinformował urzędnik Białego Domu.





18:17 WIELKA BRYTANIA



O 626 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii w tym kraju to już 31 241.



626 nowych zgonów to wyraźnie więcej niż bilans podany w środę, gdy było ich 539.





18:14 SZWAJCARIA

Rząd Szwajcarii poinformował, że postanowił znieść od poniedziałku część wprowadzonych w związku z pandemią koronawirusa restrykcji, dotyczących przyjazdów cudzoziemskich pracowników. Kontrola ruchu granicznego będzie nadal realizowana na dotychczasowych zasadach.

Według rządowego komunikatu, wznowi się teraz rozpatrywanie wniosków o wizę pracowniczą, złożonych wcześniej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz obywateli innych państw. Podjęte zostanie także na nowo sprawdzanie wniosków tych obywateli państw UE i EFTA, którzy jeszcze przed kryzysem pozawierali umowy o pracę.



18:13 WŁOCHY

We Włoszech zmarły kolejne 243 osoby zakażone koronawirusem. Łączna liczba zgonów w tym kraju wzrosła do 30 201. Stale spada liczba pacjentów z Covid-19 w szpitalach.





18:08

46 proc. Polaków negatywnie ocenia działania rządu w walce z pandemią koronawirusa, a 44 proc. ocenia je pozytywnie - wynika z internetowego sondażu CBOS. 65 proc. Polaków za niewystarczającą uważa pomoc rządu dla firm i pracowników. Przeciwnego zdania jest 21 proc. respondentów.

Dla 48 proc. badanych przez CBOS restrykcje wprowadzane przez rząd w czasie pandemii były odpowiednie do sytuacji. Za zbyt duże uważa je 23 proc., a za zbyt małe 16 proc. Polaków. 13 proc. badanych wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

18:02 BARCELONA WRACA DO TRENINGÓW

Gerard Pique na treningu / Miguel Ruiz / FC Barcelona HANDOUT / PAP/EPA

Piłkarze Barcelony po raz pierwszy od dwóch miesięcy trenowali w swoim ośrodku Joan Gamper. Każdy ćwiczył indywidualnie, zachowując bezpieczną odległość od innych. W zajęciach nie wziął udziału tylko kontuzjowany Ousmane Dembele.

W środę wszyscy zawodnicy przeszli pomyślnie testy na obecność koronawirusa.

17:54

Przybywa zakażeń koronawirusem w powiecie myślenickim w Małopolsce - jest ich tam już ponad 120. Jedno z ognisk koronawirusa to tamtejsze zakłady odzieżowe, a przypadki wykryto też w jednostce straży pożarnej.

Lokalne władze apelują do sanepidu o podjęcie działań. Domagają się m.in. wykonania testów na obecność koronawiursa u wszystkich pracowników zakładów odzieżowych. Jak twierdzą, przez kilka tygodni od wykrycia pierwszych przypadków w firmie nie podjęto wystarczających działań zapobiegawczych, nie wstrzymano pracy, a wirus się rozprzestrzenił.

Od kilku tygodni czekamy na odpowiedz sanepidu, obawiamy się o zdrowie naszych mieszkańców - mówi RMF FM burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka





17:44

Tysiące mieszkających i pracujących m.in. w Austrii, czy na Węgrzech Polaków nie ma możliwości tranzytu przez Czechy i Słowację przez restrykcje wprowadzone przez te kraje. Komisja Europejska naciska na ułatwienia, ale jej działania na razie nie przynoszą skutków.

17:35



W sumie w Polsce odnotowano 15 366 przypadków zakażenia koronawirusem i 776 zgonów.





17:34

20 kolejnych ofiar koronawirusa w Polsce. Jak informuje resort zdrowia, to pacjenci m.in. ze szpitali w Gdańsku, Łodzi i Wrocławiu. Większość z nich miała choroby współistniejące.









17:32

187 nowych przypadków koronawirusa w Polsce.









17:19 KOMERCYJNE TESTY NA KORONAWIRUSA

Nie będzie maksymalnej ceny za komercyjne badania wykrywające koronawirusa. Ministerstwo zdrowia, choć zapowiadało takie rozwiązanie, nie wpisało stawki za badanie do nowego rozporządzenia o laboratoriach wykrywających Covid-19.

17:18 CO Z PODRÓŻAMI?

Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 roku może nastąpić spadek liczby podróży turystycznych na świecie o około 60-80 proc. - szacuje powiązana z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) z siedzibą w Madrycie.

17:15

W Warszawie trwa kolejny protest przedsiębiorców, którzy domagają się skuteczniejszej pomocy od państwa w czasach walki z koronawirusem. Po wczorajszej samochodowej demonstracji, dziś kilkadziesiąt osób zebrało się na placu przed wejściem do stacji Metra Centrum.

16:37 PORTUGALIA BEZ KONCERTÓW I FESTIWALI DO KOŃCA WRZEŚNIA

Do 30 września w Portugalii zakazane będzie organizowanie festiwali i koncertów w związku z ryzykiem zakażeń spowodowanych epidemią koronawirusa.

Gabinet premiera Antonio Costy w wydanym komunikacie napisał, że obowiązujący do końca września zakaz organizowania festiwali dotyczy zarówno imprez muzycznych, jak i wszystkich innych “wydarzeń kulturalnych o podobnym charakterze".

Jeszcze przed ogłoszeniem decyzji rządu przełożenie lub odwołanie swoich imprez ogłosili organizatorzy trzech czołowych festiwali muzycznych w Portugalii: Rock in Rio, Boom oraz Musicas do Mundo.

Portugalia była dotychczas jednym z najpopularniejszych miejsc koncertowych w Europie.





16:28

Wzrosła liczba stwierdzonych zakażeń wśród pracowników rybnickiej kopalni Jankowice, która pozostaje największym ogniskiem SARS-CoV-2 w górnictwie. Mniejsze wzrosty liczby zakażonych odnotowano w kopalniach Murcki-Staszic w Katowicach i Sośnica w Gliwicach.

W całej Polskiej Grupie Górniczej (PGG), do której należą te kopalnie, obecność koronawirusa potwierdzono dotąd oficjalnie u 432 osób - to o 48 przypadków więcej niż w czwartek.

Rzecznik PGG Tomasz Głogowski podał, że w rybnickiej kopalni Jankowice (część kopalni ROW) potwierdzono dotąd 246 przypadków zakażenia (w czwartek były to 204 przypadki), w kopalni Murcki-Staszic 114 (w czwartek było ich 111), a w kopalni Sośnica 67 (wobec 64 przypadków potwierdzonych do czwartku).

16:21 CO Z WARSZAWSKIMI ŻŁOBKAMI?

34 procent rodziców z Warszawy chce wysłać swoje dzieci do stołecznych żłobków - wyliczył tamtejszy ratusz na podstawie przeprowadzonych ankiet.



Żłobki i przedszkola w Warszawie mają zostać otwarte 18 maja, ale cały czas trwają przygotowania. Urzędnicy zapowiadają więcej informacji na początku przyszłego tygodnia.

16:11 MAKSYMOWICZ: NAJBARDZIEJ MUSIMY LICZYĆ NA SIEBIE

Prof. Wojciech Maksymowicz / Tytus Żmijewski / PAP

Zwróciliśmy się do uczelni technicznych w sprawie opracowania prototypu respiratora, którego produkcję w większych ilościach można by szybko uruchomić w razie potrzeby. Odpowiedziało pięć uczelni, a zespół doradczy ministra ocenił, że dwa z nich są godne finansowania do poziomu prototypu i przygotowania dokumentacji technicznej, która mogłaby być przejęta przez zakłady produkcyjne - powiedział w Bydgoszczy wiceminister nauki prof. Wojciech Maksymowicz. Zaznaczył, że Polska musi być przygotowana na wypadek pogorszenia się sytuacji epidemicznej, a zewnętrzny rynek sprzętu medycznego jest ograniczony i niepewny. W trudnych sytuacjach najbardziej musimy liczyć na siebie - dodał.

Maksymowicz na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy wziął udział w prezentacji prototypu respiratora. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prace nad konstrukcją urządzenia przekazało dofinansowanie w wysokości 125 tys. zł.

16:07 PROTEST MEDYKÓW



Pracujący za granicą medycy organizują wieczorny protest. Domagają się, by mogli wracać do domów w Polsce bez 14-dniowej kwarantanny, tak jak inni transgraniczni pracownicy. Zapowiadają też pozwanie polskiego rządu, jeśli ten nie zmieni przepisów.



Medycy czują się dyskryminowani. Tłumaczą, że są zmuszani do wybierania pomiędzy obowiązkami w szpitalach i rodzinami pozostawionymi w kraju.



Protest odbędzie się dziś wieczorem na nieczynnym przejściu granicznym w Lubieszynie pod Szczecinem.

15:59 KORONAWIRUS W CENTRALNYM BANKU ROSJI

Około 100 pracowników banku centralnego Rosji zakażonych jest koronawirusem - poinformowała w piątek jego szefowa Elwira Nabiullina. Wyjaśniła, że obecnie około 80 proc. pracowników Banku Rosji zatrudnionych w Moskwie pracuje zdalnie.

Nabiullina podczas wideokonferencji potwierdziła, że pracownicy przechodzą testy na obecność koronawirusa i zaznaczyła: "Niestety, są przypadki zachorowań; około stu osób, większość z nich w Moskwie".

W strukturach banku centralnego poza stolicą pracujących zdalnie jest mniej, niż w Moskwie - 60-65 proc. - dodała.





15:56 KORONAWIRUS Z LABORATORIUM?

Niemiecki wywiad przygotował raport, w którym podważa lansowaną w USA tezę o stworzeniu wirusa w chińskim laboratorium, i ocenia, że forsowanie takiego poglądu jest próbą odwrócenia uwagi od nieskutecznej walki władz USA z epidemią - pisze w piątek "Der Spiegel".

Teorię o stworzeniu wirusa w Wuhan przedstawiał wielokrotnie prezydent Donald Trump i sekretarz stanu USA Mike Pompeo.





15:53 OZDROWIEŃCY Z POZYTYWNYM TESTEM NIE MUSZĄ BYĆ ZAKAŻENI

Zakażeni SARS-CoV-2 pacjenci, którzy zostali uznani za ozdrowieńców, a później uzyskali dodatni wynik testu na obecność wirusa, nie ulegli nowej infekcji - po prostu nadal wydalają martwe komórki płucne zawierające unieczynnionego wirusa - ocenił rzecznik WHO w rozmowie z AFP.

Zajmujący się ochroną zdrowia urzędnicy z Korei Południowej zgłosili w kwietniu ponad 100 takich przypadków, budząc obawy, że wyleczeni pacjenci mogą zostać ponownie zakażeni.





15:51 KOLEJNE ZACHOROWANIA W PGG

Już ponad 430 górników z kopalń Polskiej Grupy Górniczej zakażonych jest koronawirusem. Na kwarantannę skierowano natomiast prawie 1 600 osób.

Od wczoraj w śląskich kopalniach trwają badania przesiewowe załogi. Testy robione będą do niedzieli.





15:47 POLACY DEPORTOWANI Z WIELKIEJ BRYTANII

Brytyjskie MSW deportowało kilkudziesięciu obywateli Polski - donosi dziennik "The Guardian". Polacy zostali odesłani do kraju drogą lotniczą, rzekomo bez zachowania właściwych środków ostrożności, obowiązujących w czasie pandemii koronawirusa.



15:44 LUBLIN OTWORZY ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Od poniedziałku 11 maja w Lublinie wznowi działalność 48 przedszkoli i 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Natomiast od czwartku 14 maja otwartych będzie pięć miejskich żłobków - poinformowały w piątek władze miasta.

Miasto Lublin jest organem prowadzącym dla 64 przedszkoli, 1 zespołu przedszkolnego oraz 40 oddziałów przedszkolnych w 26 szkołach podstawowych. W poniedziałek 11 maja wznowi działalność 48 przedszkoli oraz 20 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Do tych placówek ma przyjść 1557 dzieci, co stanowi ok. 17 proc. wszystkich zapisanych.





15:40 RUCH TURYSTYCZNY MNIEJSZY NAWET O 80 PROC.

Z powodu pandemii koronawirusa w 2020 roku może nastąpić spadek liczby podróży turystycznych na świecie o około 60-80 proc. - szacuje powiązana z Organizacją Narodów Zjednoczonych, Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) z siedzibą w Madrycie.

Z opublikowanego na stronie organizacji raportu wynika, że pandemia miała wpływ na znaczące ograniczenie ruchu turystycznego już w pierwszym kwartale 2020 roku. W porównaniu z takim samym okresem w roku ubiegłym zanotowano zmniejszenie ruchu o 22 proc.





15:33 KORONAWIRUS W POZNAŃSKIM SZPITALU

W jednoimiennym szpitalu zakaźnym w Poznaniu hospitalizowanych jest 177 pacjentów, w tym u 156 osób potwierdzono zakażenie koronawirusem - poinformował w piątek na konferencji prasowej prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Prezydent poinformował, że w jednoimiennym szpitalu zakaźnym przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu hospitalizowanych jest łącznie 177 osób, z czego 150 pacjentów, to osoby z DPS-ów i zakładów opiekuńczo-leczniczych. Jaśkowiak wskazał, że wśród osób hospitalizowanych zakażenie koronawirusem potwierdzono u 156 pacjentów; 6 osób wymaga wspomagania respiratorem.

Dotychczas w szpitalnym laboratorium przeprowadzono 3546 testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.





15:24 PONAD PÓŁ MILIONA MASECZEK DLA POLSKICH MEDYKÓW

Komisja Europejska przekaże w najbliższych dniach polskim medykom 616 tys. masek ochronnych typu FFP2 - dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginon.









15:15 TŁUMY NA ULICACH MEDIOLANU

Przedstawiciele włoskiego Instytutu Zdrowia i burmistrz Mediolanu wyrazili w piątek zaniepokojenie i oburzenie sytuacją w mieście, gdzie nad kanałami w popularnej dzielnicy Navigli gromadzą się tłumy ludzi; często bez maseczek i lekceważąc nakaz zachowania odległości.

Komentując przedstawiane przez media zdjęcia zatłoczonych deptaków nad mediolańskimi kanałami w dzielnicy lokali gastronomicznych, Giovanni Rezza z krajowego Instytutu Zdrowia powiedział na konferencji prasowej, że widoki te budzą niepokój.

"Zachęcam kategorycznie do przestrzegania zasad dystansowania społecznego i nakazu noszenia maseczek" - zaznaczył.





15:07 HOLANDIA

W Holandii na Covid-19 zmarło kolejne 71 osób, stwierdzono też 319 nowych zakażeń koronawirusem - podał w piątek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM). Łącznie epidemia pochłonęła w kraju 5359 ofiar śmiertelnych.



Według najnowszych danych RIVM hospitalizowano 35 kolejnych chorych. Jak dotąd do szpitali ogółem trafiło 11 227 zakażonych osób. Koronawirusa w Holandii stwierdzono łącznie u 42 093 ludzi.





15:01 STARACHOWICE

Pięciu pracowników jednoimiennego szpitala zakaźnego w Starachowicach jest zarażonych koronawirusem.

"Sytuacja ta nie ma wpływu na funkcjonowanie szpitala" - zapewnia rzeczniczka placówki.

Pracownicy zostali odizolowani, a osoby, które miały z nimi kontakt zostały poddane kwarantannie.

Placówka w Starachowicach jest jednoimiennym szpitalem zakaźnym, w którym leczeni są wyłącznie pacjenci zarażeni koronawirusem. Przebywa tam 97 pacjentów.





14:54 PROTEST POGRANICZNIKÓW

Jeżeli rząd nam nie pomoże, to przyjedziemy protestować do Warszawy - ostrzegają mieszkańcy pogranicza.

Ponad stu pracowników transgranicznych domaga się otwarcia przejścia granicznego Bogatynia - Frydlant na Dolnym Śląsku.

Z powodu jego zamknięcia wielu z nich musi przekraczać granicę w oddalonych o prawie 100 kilometrów Jakuszycach.





14:48 ŁÓDŹ ODBIERA BIBLIOTEKI

Od poniedziałku czynne będą filie Biblioteki Miejskiej w Łodzi (BMwŁ). Użytkownicy będą mogli korzystać m.in. z wypożyczalni, ale w trosce o bezpieczeństwo czytelników oraz ich sprawną obsługę placówka zaleca wcześniejsze zamawianie książek w katalogu on-line.

Jak poinformowała w piątek Joanna Strzelec z biura promocji Biblioteki Miejskiej w Łodzi, w poniedziałek uruchomione dla czytelników zostanie 25 filii.

"Biblioteki są otwierane ponownie z zachowaniem procedur bezpieczeństwa epidemiologicznego, które są zgodne z zaleceniami GIS i uwzględniają konieczność ochrony bibliotekarzy oraz czytelników" - zapewniła.





14:42 PGG PODPISAŁO POROZUMIENIE ANTYKRYZYSOWE

Związkowcy z Polskiej Grupy Górniczej podpisali w piątek porozumienie antykryzysowe z zarządem spółki, zakładające redukcję czasu pracy i wynagrodzeń w firmie w maju br. o 20 proc. Związki zgodziły się na takie rozwiązanie na miesiąc, zamiast proponowanych wcześniej przez zarząd trzech miesięcy.









14:35 FRANCJA O FUNDUSZU POMOCOWYM UE

Francja proponuje utworzenie funduszu pomocowego Unii Europejskiej, w związku z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa, o wartości 150-300 mld euro - podaje w piątek Reuters, powołując się na dokumenty przesłane przez Paryż do Brukseli.

Francja chce, aby Komisja Europejska wyemitowała obligacje, które pozwolą sfinansować fundusz pomocowy dla UE o wartości 1-2 proc. produktu krajowego netto rocznie, bądź około 150-300 mld euro w latach 2021-2023.

Program byłby częścią pakietów pomocowych, których zadaniem jest osłona gospodarek krajów unijnych przed konsekwencjami recesji wywołanej przez pandemię.





14:29 WIĘŹNIOWIE SZYJĄ MASECZKI DLA POLICJANTÓW

Więźniowie z zakładów karnych w Podlaskiem szyją maseczki ochronne policjantom. Zamówienie z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku obejmuje 3,2 tys. sztuk, pierwsza partia ma być gotowa za kilka dni - poinformował w piątek rzecznik dyrekcji okręgowej SW mjr Michał Zagłoba.

W ramach programów resocjalizacyjnych skazani przebywający w placówkach penitencjarnych w Podlaskiem szyją maseczki ochronne dla lokalnych samorządów, instytucji czy służb. Od ponad tygodnia w ramach ministerialnej akcji Resort Sprawiedliwości Pomaga szyją też maseczki podlaskiej policji - przyznał mjr Zagłoba. Więzienia i areszty dysponują maszynami do szycia, które kupiły m.in. do prowadzenia dla skazanych zawodowych kursów krawiectwa.





14:22 "CHINY SĄ GŁÓWNĄ SIŁĄ DESTABILIZUJĄCĄ ŚWIAT"

Kryzys wywołany przez pandemię pokazuje, że to Chiny są główną siłą destabilizującą świat, i spycha Rosję na drugi plan - pisze w piątek komentatorka "Le Figaro". Dwóch ekspertów uspokaja jednak, że Chiny nieszybko staną się supermocarstwem.

Od objęcia władzy w Rosji przez Władimira Putina, który starał się podzielić Zachód, USA i Europa dość bezskutecznie próbowały stosować wobec Moskwy politykę zbliżenia, a następnie sankcji - podsumowuje w "Le Figaro" Isabelle Lasserre.

W tym czasie nie zauważano agresywnych posunięć Pekinu: polityki wobec Tajwanu, działań Chin na Morzu Południowochińskim, coraz częstszej obecności chińskiej floty na Morzu Śródziemnym. Kryzys koronawirusa ukazał Chiny jako główną siłę destabilizującą świat, spychając Rosję na drugi plan - ocenia Lasserre, powołując się na ekspertów, którzy są przekonani, że niezależnie od tego, kto zostanie następnym prezydentem USA, polityka Waszyngtonu wobec Pekinu nie ulegnie zmianie.





14:15 KRAKÓW OTWIERA ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Od poniedziałku w Krakowie otwartych zostanie 28 samorządowych żłobków - poinformował w piątek urząd miasta. Dzieci chce posłać do nich 40 proc. rodziców korzystających z tych placówek.

Dużo mniejsze - kilkunastoprocentowe - jest zainteresowanie wznowieniem zajęć w przedszkolach, co w większości tych placówek jest planowane 18 maja.

W Krakowie działają 22 żłobki samorządowe i osiem, które sprawują opiekę nad dziećmi na zlecenie gminy. Dwie z tych placówek nie zostaną otwarte - do jednej zgłoszono tylko dwoje dzieci, druga mieści się w akademiku i nie ma obecnie możliwości wznowienia jej działalności.





14:07 DO DPS W DRZEWICY WRACAJĄ MIESZKAŃCY

Do Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy wrócili dziś kolejni mieszkańcy. Ze szpitala w Bełchatowie i w Zgierzu przetransportowano 13 osób. Większość z nich wyzdrowiała z zakażenia koronawiursem, część nie zachorowała.

Na miejscu jest już w sumie 38 mieszkańców. W szpitalach na decyzję ordynatorów o powrocie czekają jeszcze 33 osoby. Dobra wiadomość jest taka, że nie ma już problemu z zapewnieniem właściwej opieki podopiecznym. Personel wraca z kwarantanny i zajmuje się mieszkańcami. Od początku pojawienia się koronawirusa w DPS-ie w Drzewicy, zmarło 10 osób. Placówka nie będzie uzupełniała liczby pensjonariuszy. Kiedy wszyscy wrócą ze szpitali, DPS będzie liczył 71 mieszkańców.





13:58 OTWIERAJĄ SIĘ KRAKOWSKIE MUZEA

Kolejne krakowskie muzea oraz ich filie otwierają się dla zwiedzających.

Od jutra będzie można zwiedzać między innymi Barbakan, mury miejskie czy Galerię Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach.

W muzeach będą obowiązywać obostrzenia wprowadzone w związku z trwającym stanem epidemii.





13:51 INDONEZJA PLANUJE LUZOWANIE OBOSTRZEŃ

Władze Indonezji, najciężej doświadczonego państwa regionu, planują od czerwca zacząć proces zdejmowania restrykcji mimo braku oznak słabnięcia epidemii koronawirusa. Tymczasem życie niemal powróciło do normalności w Wietnamie i Tajlandii.

W ciągu ostatniej doby w Indonezji wykryto 336 przypadków zakażeń koronawirusem i 13 zgonów osób zakażonych, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych wynosi 941, najwięcej wśród państw Azji Południowo-Wschodniej. Koronawirusa zdiagnozowano dotąd u 13,1 tys. pacjentów

Choć liczba nowych rejestrowanych przypadków od miesiąca utrzymuje się na podobnym poziomie 300-400 zachorowań, w piątek władze czwartego najludniejszego kraju świata poinformowały o planach odmrożenia gospodarki od 1 czerwca. Plany te uzależnione są jednak od sytuacji epidemiologicznej.





13:44 TESTY NA KORONAWIRUSA W POLSCE







13:38 KIELCE OTWORZĄ ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA

Przedszkola i żłobki w Kielcach otwarte będą od wtorku 12 maja. Jednak, jak zaznaczył prezydent Kielc Bogdan Wenta, zaczną działać tylko te, które są już w pełni przygotowane na przyjęcie dzieci.

"Po zgłoszeniu gotowości przez dyrektorów placówek, podjąłem decyzję o otwarciu części placówek oświatowych i opiekuńczych" - poinformował Wenta. Zaznaczył, że uruchomione zostaną wszystkie żłobki samorządowe oraz 28 z 35 przedszkoli. Zamknięte pozostaną przedszkola nr. 5, 27, 29, 30, 31, 34 i 42. Tam kontynuowane są prace związane z ich przygotowaniem do wymogów sanitarnych. Jak zaznaczył Wenta, oddziały przedszkolne w Szkołach Podstawowych (tzw. zerówki), ze względu na bardzo małe zainteresowanie rodziców, również zostają zamknięte.





13:22 JUDO: ZAWODY ODWOŁANE DO KOŃCA SIERPNIA

Do końca sierpnia nie odbędą się oficjalnie w Europie żadne zawody i zgrupowania judo. "Pierwsze zawody zaplanowano na wrzesień. Będzie to Puchar Europy w Bratysławie" - wyjaśnił dyrektor sportowy Europejskiej Unii Judo Wiesław Błach.

Pandemia koronawirusa COVID-19, tak jak we wszystkich sportach, tak też w judo mocno pozmieniała kalendarz. Błach w rozmowie z PAP zdradził, że w mijającym tygodniu Europejska Unia Judo opracowała nowe terminy zawodów.





13:15 HISZPANIA

W ciągu ostatniej doby w Hiszpanii na Covid-19 zmarło 229 osób. Oznacza to, że łączna liczba zmarłych wskutek zakażenia koronawirusem wzrosła do 26299 - poinformowało w piątek ministerstwo zdrowia tego kraju.



Z szacunków resortu wynika, że pomiędzy czwartkiem a piątkiem liczba przypadków infekcji SARS-CoV-2 zwiększyła się w Hiszpanii o 1410, do 222857.



Ministerstwo zdrowia przypomniało, że ponownie nastąpił wzrost zakażeń koronawirusem powyżej 1000 przypadków. Podczas poprzedniej doby liczba nowych infekcji wyniosła 996.





13:06 CHINY POPIERAJĄ WHO

Chiny popierają inicjatywę dotyczącą przeprowadzenia przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), po zakończeniu pandemii, oceny "światowej reakcji" na Covid-19 - powiedziała w piątek rzeczniczka chińskiego ministerstwa sprawa zagranicznych Hua Chunying.

Taka ocena powinna zostać przeprowadzono w sposób "otwarty, przejrzysty i inkluzywny" - dodała Hua.

Podkreśliła, że postępowanie w tej sprawie powinno mieć pełne wsparcie Zgromadzenia Ogólnego WHO i jego rady wykonawczej.





12:55 INDIE: WRACALI Z KWARANTANNY, ZGINĘLI POD KOŁAMI POCIĄGU

W zachodnioindyjskim stanie Maharasztra zginęło 16 robotników powracających do rodzinnych wiosek w czasie ogólnokrajowej kwarantanny. Grupa wyczerpana marszem spała na torach, gdy wjechał w nią pociąg towarowy.

Inspektor policji z Aurangabadu Satish Khetmalas w rozmowie z dziennikiem "The Indian Express" sugeruje, że robotnicy zasnęli na torach z wyczerpania.

"Dwudziestu robotników szło z Jalny do Bhusawalu, który jest oddalony o 150 km. Zatrzymali się po przejściu 45 km na odpoczynek i zasnęli na torach. Pociąg towarowy przejechał ich o 5.15 rano" - powiedział dziennikowi. Z tej grupy 14 osób poniosło śmierć na miejscu, a kolejne dwie zmarły w pobliskim szpitalu.







12:39 ŚWINOUJŚCIE

Ponad 100 osób z branży turystycznej manifestowało w Świnoujściu (Zachodniopomorskie) przy granicy polsko-niemieckiej. Domagali się m.in. otwarcia granic. Mówili, że nadmorska miejscowość jest w bardzo złej sytuacji bez turystów z Niemiec.

Protest przedstawicieli branży turystyczno-hotelowej, na polsko-niemieckim przejściu granicznym Świnoujście-Ahlbeck / Marcin Bielecki / PAP

12:34 WŁOCHY

Do 155 wzrosła we Włoszech liczba zmarłych lekarzy zakażonych koronawirusem - ten najnowszy bilans podała Federacja Izb Lekarskich. W minionych godzinach w Lombardii zmarł 73-letni emerytowany lekarz, który powrócił do pracy w związku z epidemią.

12:31 BELGIA

Tylko 6 proc. mieszkańców Belgii ma przeciwciała Covid-19 - wskazują wyniki najnowszego badania przesiewowego w tym bardzo mocno dotkniętym pandemią kraju. W piątek poinformowano o kolejnych 107 ofiarach śmiertelnych i blisko 600 przypadków koronawirusa.

W zeszłym tygodniu przełożono z 18 maja na 8 czerwca możliwość jednodniowych wypadów za miasto czy wyjazdów do drugich domów nad morzem lub w górach. Władze są ostrożne, bo boją się przeniesienia zarazy z jednego miejsca do drugiego.

12:23 BEZ KOLEJNEGO LUZOWANIA OBOSTRZENIA

Od poniedziałku nie będzie kolejnego etapu luzowania ograniczeń i odmrażania gospodarki - ustalili dziennikarze RMF FM. Rząd nie chce od nowego tygodnia łagodzić zakazów, bo jeszcze nie wiadomo, jakie efekty zdrowotne przyniosło na przykład otwarcie w ostatni poniedziałek galerii handlowych.

Najbliższe luzowanie ograniczeń planowane jest 18 maja. Wtedy mają zostać ogródki w barach, restauracjach i kawiarniach. Poluzowane mogą zostać także limity pasażerów w tramwajach i autobusach.





12:16 ANALIZA WHO

WHO ocenia, że w Europie największe tempo wzrostu zachorowań jest obecnie w Rosji, gdzie od prawie tygodnia każdego dnia przybywa średnio 10 tys. zakażeń.

Wielka Brytania odnotowała w Europie największą liczbę zgonów z powodu COVID-19 (ponad 30 tys.).





Światowa Organizacja Zdrowia ostrzega, że COVID-19 rozprzestrzenia się także w Afryce. Jeśli pandemii nie uda się tam powstrzymać, to zdaniem ekspertów WHO, koronawirus SARS-CoV-2 w ciągu roku zaatakuje na kontynencie afrykańskim od 29 do 44 mln ludzi oraz uśmierci od 83 do nawet 190 tys. ludzi.

/ German Reyes / PAP/EPA

12:12 POLACY SPĘDZĄ WAKACJE W KRAJU

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska twierdzi, że w tym roku Polacy spędzą wakacje w kraju. Podczas konferencji prasowej pytany o możliwość wyjazdu na urlop za granicę przyznał, że nie chciałby robić złudnych nadziei.

12:02 WŁOCHY

"To, co dzieje się w Mediolanie, trochę przypomina bombę" - ocenił profesor Massimo Galli z tamtejszego szpitala Sacco. Dodał: "Wiele chorych osób było zamkniętych w domu. Mamy bardzo wysoką liczbę zakażonych, którzy teraz zaczynają krążyć po mieście".

Ordynator oddziału chorób zakaźnych tak skomentował sytuację w stolicy Lombardii w wywiadach, gdy w mediach opublikowano zdjęcia z dzielnicy Navigli. Nad mediolańskimi kanałami, w dzielnicy restauracji i życia rozrywkowego, już w pierwszych dniach złagodzenia restrykcji pojawiły się tłumy. Wiele osób nie ma maseczek i nie przestrzega nakazu zachowania odległości.

/ MOURAD BALTI TOUATI / PAP/EPA





11:59 KOREA POŁUDNIOWA

Korea Południowa opanowała lawinowy wzrost zakażeń koronawirusem, ale w kraju wciąż dochodzi do infekcji w skupiskach. W barach i klubach w Seulu jeden imprezowicz zakaził prawdopodobnie w weekend co najmniej 12 innych osób - podała w piątek agencja Yonhap.

11:50 WIELKOPOLSKA

Na polecenie sanepidu zamknięto Oddział Kardiologiczny w szpitalu w Puszczykowie w Wielkopolsce. Do placówki trafiła pacjentka, która nie wykazywała objawów zakażenia koronawirusem. Wymaz pobrano jednak standardowo - wynik testu potwierdził zakażenie SARS-CoV-2.







11:23 KORONAWIRUS W SPERMIE

W spermie mężczyzn, którzy zachorowali na COVID-19, chińscy specjaliści wykryli koronawirusa SARS-CoV-2. Nie wiadomo jeszcze, czy może dochodzić do zakażenia poprzez kontakty seksualne. Na razie są to jedynie wstępne wyniki badań, a inne tego nie potwierdzają. Przede wszystkim nie wiadomo, czy wykryty w spermie koronawirus jest aktywny i może zakażać.





11:01 ROSJA

W Rosji zarejestrowano w ciągu ostatniej doby 10 699 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 98 osób. Tym samym liczba przypadków śmiertelnych wzrosła do 1 723, liczba infekcji do 187 859.

Ponad połowę nowych przypadków zarejestrowano w Moskwie - 5 846. Mer Siergiej Sobianin powiedział, że z badań przesiewowych wynika, iż zakażeń w stolicy Rosji jest realnie ok. 300 tys., czyli ok. 2 proc. ludności stolicy.

10:56 CHINY

Poprzedniej doby w Chinach kontynentalnych potwierdzono jeden nowy lokalny przypadek Covid-19 i 16 nowych infekcji bezobjawowych. Tamtejsze media informują o ożywieniu krajowej konsumpcji po szczytowym okresie zakażeń. Odnotowano wzrost sprzedaży samochodów i urządzeń domowych, a epidemia przyczyniła się do szybkiego wzrostu sprzedaży internetowej.

10:02 NOWE PRZYPADKI

153 nowe przypadki zakażenia koronawirusem w Polsce potwierdza Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował też o śmierci kolejnej osoby z powodu Covid-19. To 57-letni mężczyzna z Raciborza.

Nowe potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem dotyczą województw: śląskiego (71), dolnośląskiego (22), wielkopolskiego (10), opolskiego (9), pomorskiego (9), małopolskiego (9), świętokrzyskiego (8), kujawsko-pomorskiego (5), zachodniopomorskiego (4), lubelskiego (3), podkarpackiego (2), warmińsko-mazurskiego (1).





09:57 AUSTRALIA

Rząd Australii chce w trzech etapach odmrażać gospodarkę i znieść restrykcje do lipca. Rozluźnianie przepisów związanych z epidemią koronawirusa rozpocznie się od otworzenia bibliotek i restauracji. Australijczycy będą mogli znowu spotykać się rodziną i przyjaciółmi, a dzieci wrócą do szkoły.

W sumie w Australii potwierdzono do tej pory 6,9 tys. przypadków zakażenia, a 97 osób zmarło na Covid-19.

09:54 MEKSYK

Ministerstwo zdrowia Meksyku poinformowało o rekordowo dużym wzroście zakażeń koronawirusem w kraju. Wirusa wykryto u kolejnych 1 982 osób, a 256 osób zmarło w ciągu doby. Łączny bilans to 29,6 tys. przypadków i 2 961 zgonów.

Choć już w ubiegłym tygodniu prezydent Meksyku Andres Manuel Lopez Obrador ogłosił "zduszenie" epidemii w kraju, liczba nowych zakażeń nadal rośnie w szybkim tempie.



09:39 NOWE DANE

Ministerstwo Zdrowia: W szpitalach z powodu COVID-19 przebywa 2 758 osób, a 5 184 wyzdrowiało. Kwarantanną objęto 104 024 osób, a nadzorem epidemiologicznym 17 540.





09:33 PRACA ZDALNA

Od początku pandemii koronawirusa praca zdalna stała się codziennością wielu pracowników. Niektóre firmy po zamknięciu wracają do normalnego trybu pracy. Jednak technologiczni giganci Facebook i Google przedłużyli taką możliwość do końca roku.





09:04 UKRAINA

504 przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w ciągu ostatniej doby na Ukrainie, kolejnych 21 osób chorych na Covid-19 zmarło. Bilans infekcji wzrósł do 14 195, a zgonów do 361. 2 706 osób wyzdrowiało.

Ogółem chorobę wykryto u 977 dzieci i 2 758 pracowników medycznych - przekazało Centrum Zdrowia Publicznego. Wśród zmarłych jest 19 pracowników służby zdrowia.

08:54 KORONAWIRUS W ŚLĄSKICH KOPALNIACH

Przykład Śląska pokazuje, że szczyt zachorowań wciąż jest przed nami, a nawet się oddala, w związku z kolejnymi ogniskami choroby w śląskich kopalniach - mówi w rozmowie z Onetem Władysław Perchaluk, prezes Związku Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego i dyrektor Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu.

Koronawirus dopadł górników i ich rodziny. Obawiam się, że liczba chorych może wzrosnąć dwukrotnie - dodaje.





08:21 WĘGRY

Dziewięć osób chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech. Wykryto tylko 28 nowych zakażeń, to najmniej od dwóch tygodni - wynika z danych opublikowanych w piątek na rządowej stronie poświęconej pandemii koronawirusa.

08:14 BRAZYLIA

W ciągu ostatniej dobry w Brazylii zmarło 610 osób i zarejestrowano 9 888 nowych infekcji patogenem.

Brazylię pandemia Covid-19 dotknęła najbardziej ze wszystkich krajów rozwijających się - zauważa agencja Reutera. Brazylijskie banki przewidują, że z tego powodu gospodarka skurczy się w tym roku o 3,8 proc., a organizacje charytatywne twierdzą, że coraz więcej rodzin ogranicza spożywane posiłki, ponieważ ich dochody się wyczerpują.

07:51 NIEMCY

147 osób zakażonych koronawirusem zmarło w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii Covid-19 wzrosła do 7266.

Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zwiększyła się o 24 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. Od ponad tygodnia RKI notuje na terenie Niemiec mniej niż 200 zgonów dziennie.





07:43 WAKACJE A KORONAWIRUS

Nasz kraj jest nad Renem przedstawiany jako bezpieczne miejsce na spędzenie tegorocznych wakacji. Jak podaje "Rzeczpospolita", w opinii unijnych ekspertów, Polska - obok Francji, Austrii i Holandii - będzie krajem, który "w tym roku powinien zyskać na popularności wśród turystów z zagranicy".





07:03 "RZ”: BEZPIECZNY WYROK ZZA SZKLANEJ SZYBY

Czas zarazy wymógł przebudowę sal rozpraw. Stół sędziowski ma być oddzielony pleksi albo szkłem, a sędzia ma nosić maseczkę lub przyłbicę - informuje w piątek "Rzeczpospolita".





06:37 SZPITALE ONKOLOGICZNE WRACAJĄ DO NORMALNEJ DZIAŁALNOŚCI

Szpitale zajmujące się leczeniem onkologicznym działają pomimo trudności spowodowanych koronawirusem. Cały czas wykonuje się w nich zaplanowane zabiegi i przyjmuje nowych chorych. Wprowadzono jednak wiele rozwiązań dotyczących zachowania wymogów sanitarnych, aby chronić pacjentów i personel.

06:00 PROTEST PRZEDSIĘBIORCÓW

Miasteczko protestujących w Warszawie przedsiębiorców zostało w nocy zlikwidowane. Po godzinie 2:00 stołeczni policjanci zatrzymali prewencyjnie wszystkie osoby, które protestowały przed kancelarią premiera.





05:19 KOREA PÓŁNOCNA

Przywódca Korei Północnej Kim Dzong Un pogratulował prezydentowi Chin Xi Jinpingowi sukcesu w walce z koronawirusem.

Korea Północna jako jedno z nielicznych państw świata nie zgłosiła żadnego potwierdzonego zakażenia koronawirusem.

05:17 NOTTING HILL CARNIVAL ODWOŁANY

Odwołano tegoroczną edycję Notting Hill Carnival - odbywającego się w Londynie od ponad 50 lat festiwalu kultury karaibskiej. W imprezie co roku brało udział około miliona osób. To pierwszy przypadek, by odbywająca się od 1966 roku w londyńskiej dzielnicy Notting Hill impreza została odwołana.





05:12 USA

Ponad 75,5 tys. Amerykanów zmarło z powodu koronawirusa od początku epidemii; w ciągu doby liczba ta zwiększyła się o 2448. Od 1 kwietnia nie odnotowano w USA doby z liczbą ofiar śmiertelnych mniejszą niż tysiąc - zauważa agencja AFP.

Amerykańscy naukowcy potwierdzili, że do rozprzestrzenienia się epidemii koronawirusa w całych USA doprowadziły pierwsze niezidentyfikowane przypadki zakażenia w Nowym Jorku, które na początku marca były bardzo liczne - podał w czwartek "New York Times".





05:09 WHO

Według ekspertów WHO, szerokie badania serologiczne przeprowadzone dotychczas w dziewięciu krajach Europy pokazują, że wirus wciąż dotknął niewielką część populacji - ok. 2-3 proc. - co oznacza, że są narażone na "drugą falę" Covid-19.