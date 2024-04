Nie popieramy śledztwa Międzynarodowego Trybunału Karnego w sprawie działań Izraela w Gazie. Uważamy, że jest to poza jurysdykcją Trybunału - powiedziała rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre. Jak informują media premier Netanjahu miał powiedzieć prezydentowi Bidenowi, że obawia się wydania przez MTK nakazu aresztowania.

Rzeczniczka Białego Domu Karine Jean-Pierre / SAMUEL CORUM / POOL / PAP/EPA

Nie uważamy, by leżało to w jurysdykcji MTK i nie popieramy tego śledztwa - powiedziała Jean-Pierre podczas briefingu w Białym Domu. Skomentowała w ten sposób doniesienia o przygotowaniach Trybunału do wystosowania nakazu aresztowania dla premiera Netanjahu i m.in. ministra obrony Joawa Galanta.

Według portalu Axios, Netanjahu miał powiedzieć prezydentowi Bidenowi podczas niedzielnej rozmowy telefonicznej, że obawia się wystawienia nakazu przez MTK. Portal cytuje też amerykańskich urzędników, według których choć nie ma jasnych informacji co do intencji MTK, to prokurator Trybunału znajduje się pod presją organizacji pozarządowych i niektórych państw członkowskich. Ani USA, ani Izrael nie są państwami członkowskimi MTK.

Sam Netanjahu już w piątek odniósł się do pogłosek, zapowiadając, że "Izrael nigdy nie zaakceptuje żadnych prób MTK, by podważyć jego prawo do samoobrony".

W poniedziałek do stawienia oporu wobec zamiarów Trybunału wezwał prezydenta Bidena spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson. Jak stwierdził, takie działania MTK mogą "podważyć interesy bezpieczeństwa narodowego USA", a brak reakcji Białego Domu mógłby narazić na podobne zarzuty amerykańskich polityków, dyplomatów i żołnierzy.

Administracja Bidena musi natychmiast i zdecydowanie zażądać, by MTK powstrzymała się od działań, a USA powinny użyć wszystkich dostępnych narzędzi, by uniknąć takiej abominacji - powiedział Johnson w wydanym oświadczeniu.

Wojna Izraela z Hamasem

Wojna Izraela z palestyńskim Hamasem rozpoczęła się 7 października. Tego dnia, o godz. 6:30 czasu lokalnego (godz. 5:30 czasu w Polsce), palestyńscy terroryści przeniknęli do wielu miast na południu Izraela - atak przeprowadzono z lądu, powietrza i od strony morza. Przedstawiciele izraelskiego wojska oświadczyli, że ze Strefy Gazy w kierunku Izraela wystrzelono w sumie kilka tysięcy rakiet.

W Izraelu zginęło wówczas 1139 Izraelczyków i osób innej narodowości, a ponad 3,4 tys. cywilów i żołnierzy zostało rannych; Hamas porwał do Strefy Gazy 253 osoby.

W odpowiedzi lotnictwo Sił Obronnych Izraela (IDF) rozpoczęło naloty na Strefę Gazy, po których nastąpiła operacja sił lądowych; na początku stycznia 2024 roku IDF poinformowały, że armia zniszczyła Hamas w północnej Strefie Gazy (wciąż trwają działania w pozostałych częściach enklawy).

Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy poinformowało, że życie straciło już prawie 35 tys. Palestyńczyków, a ponad 77,5 tys. zostało rannych. Ponad 8 tys. osób jest zaginionych.

MTK - pierwszy taki sąd w historii

Międzynarodowy Trybunał Karny to pierwszy w historii stały sąd międzynarodowy, który został powołany w ramach ONZ na mocy Statutu Rzymskiego w 1998 roku. Funkcjonować zaczął cztery lata później. Siedzibą sądu jest holenderska Haga.

MTK ma mandat do sądzenia poszczególnych osób, ale nie państw. Do jego kompetencji należy ściganie takich przestępstw, jak zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne.

W marcu 2023 roku MTK wydał nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina, oskarżając go o odpowiedzialność za zbrodnie wojenne popełnione w Ukrainie. Nakaz aresztowania został wydany m.in. w związku z podejrzeniem uprowadzenia i wywiezienia z podbitych obszarów ukraińskich dzieci w głąb Rosji.

Osobny list gończy wydano za Marią Lwową-Bełową, rosyjską komisarz ds. praw dziecka. Zarzuty wobec niej dotyczą tych samych przestępstw, co wobec Władimira Putina.

W odpowiedzi Kreml stwierdził, że Rosja nie uznaje jurysdykcji MTK i uważa orzeczenia Trybunału za nieważne z prawnego punktu widzenia.