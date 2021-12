Ponad 1100 zakażeń odnotowano ostatniej doby w Warmińsko-Mazurskiem. Zmarło 38 osób - w tym 15-letni chłopiec, który był leczony w wojewódzkim szpitalu dziecięcym w Olsztynie. "Martwi nas duża liczba zgonów i fakt, że coraz młodsze osoby trafiają do szpitala" - mówi dla RMF FM szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko.

Zdj. ilustracyjne / NEIL HALL / POOL / PAP/EPA

W Warmińsko-Mazurskiem wciąż na wznoszącym poziomie utrzymuje się liczba zgonów pacjentów z Covid-19. Minionej doby odnotowano 38 zgonów, co jest największą liczbą w czwartej fali pandemii. Martwi nas fakt, że do szpitali trafiają coraz młodsze osoby. Wczoraj odnotowaliśmy zgon 15-letniego chłopca, zmarł też 25-letni mężczyzna - mówi szef warmińsko-mazurskiego sanepidu Janusz Dzisko.

Wysoka liczba zgonów i zakażeń powinna przypominać nam o stosowaniu się do obostrzeń, noszenia maseczek i zachowywania dystansu. Niestety obserwuję, że w wielu przypadkach tak nie jest. Wciąż utrzymuje się takie rozluźnienie i nie myślimy o tych zgonach. Powinniśmy też pamiętać o dawce przypominającej szczepionki oraz o namawianiu swoich bliskich do zaszczepienia się przeciw Covid-19, jeżeli jeszcze tego nie zrobili - dodaje Dzisko.

A co ze świętami? Służby sanitarne odradzają spotkania w dużych grupach. Rodzinne święta w dużym gronie na pewno są piękne, ale niestety patrząc na liczby powinniśmy zrezygnować z rodzinnego świętowania, gdzie przy stole spotyka się wiele osób z różnych części kraju - radzi szef warmińsko-mazurskiego sanepidu.

Jeżeli chodzi o liczbę zajętych łóżek covidowych w województwie, to utrzymuje się to na stałym poziomie około 70 procent. To nie oznacza, że nie przybywa pacjentów. Systematycznie poszerzana jest liczba oddziałów przyjmujących chorych z koronawirusem. Więcej łóżek będzie m.in. w szpitalu w Giżycku czy Kętrzynie.