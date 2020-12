Panel doradców amerykańskiej Agenci Żywności i Leków (FDA) jednogłośnie opowiedział się za dopuszczeniem w trybie ratunkowym szczepionki przeciwko Covid-19 firmy Moderna.

W USA trwają już szczepienia preparatem Pfizera i BioNTech / SHAWN THEW / PAP/EPA

W USA została już dopuszczona do użycia szczepionka przeciwko Covid-19 amerykańskiego koncernu farmaceutycznego Pfizer i niemieckiej firmy biotechnologicznej BioNTech. W Stanach Zjednoczonych została ona już wprowadzona do użycia, podobnie jak w Wielkiej Brytanii i Kanadzie.



Wkrótce w USA będzie stosowana kolejna szczepionka o podobnym działaniu amerykańskiej firmy Moderna. BBC News i Reuters poinformowały, że panel doradców amerykańskiej Agenci Żywności i Leków (FDA), stosunkiem głosów 20 do 1, opowiedział się za dopuszczeniem w trybie ratunkowym tego preparatu do użycia.

Eksperci FDA w swej opinii podkreślili, że korzyści szczepionki firmy Moderna przewyższają ryzyko zaszczepienia nią osób w wieku co najmniej 18 lat. Ten sam panel wcześniej zatwierdził preparat Pfizera i BioNTech.



Jak działa szczepionka Moderny?

Obydwie szczepionki - zarówno firmy Moderna, jak i Pfizera oraz BioNTech - działają w taki sam sposób. Zawierają tzw. matrycowy kwas rybonukleinowy (mRNA) kodujący białko z otoczki osłonowej koronawirusa SARS-CoV-2. Sam m-RNA znajduje się w osłonie lipidowej, wnika do komórki i uruchamia w rybosomach produkcję białka, które z kolei wywołuje reakcje odpornościową układu immunologicznego zaszczepionej osoby.



To ogromne osiągnięcie, że od stycznia, kiedy zidentyfikowano nowego koronawirusa, w grudniu dostępne są dwie szczepionki - powiedział dr James Hildreth, jeden z członków panelu doradczego FDA.



Szczepionka Moderny może być przechowywana w temperaturze minus 20 st. C. Preparat Pfizera i BioNTech musi być trzymany w temperaturze minus 75 st. C. Obydwie szczepionki podawane są w dwóch dawkach. W przypadku preparatu Moderny druga podawana jest po 28 dniach, a Pfizera i BioNTech - po trzech tygodniach.