W Rosji ukończono badania kliniczne szczepionki Sputnik Light, uproszczonej wersji szczepionki przeciw Covid-19, Sputnika V - poinformował minister zdrowia Michaił Muraszko. Preparat ma być podawany w jednej dawce, by ułatwić masowe szczepienia.

Muraszko powiedział podczas wideokonferencji z prezydentem Władimirem Putinem, że po ukończeniu badań przygotowane zostały dokumenty potrzebne do oficjalnego zarejestrowania Sputnika Light.

Badania wśród ochotników rozpoczęły się w lutym. Prowadził je Ośrodek im. Nikołaja Gamalei, który opracował Sputnika V. Uproszczona wersja szczepionki wektorowej, jaką jest Sputnik V, zawiera tylko jeden z dwóch składników pierwowzoru. Będzie wymagała więc tylko jednego zastrzyku, a nie dwóch w odstępie trzech tygodni.



Niemniej - jak mówił w poniedziałek szef ośrodka im. Gamalei, Aleksandr Gincburg - Sputnik Light nie może całkowicie zastąpić pełnych dwóch dawek. Może natomiast pozwolić na szybsze szczepienia i zmniejszyć liczbę ciężkich przypadków Covid-19 i zgonów. W Rosji Sputnik Light może wejść do użytku na przełomie kwietnia i maja.



Z kolei 10 kwietnia do Rosji przyjadą eksperci Europejskiej Agencji Leków, by skontrolować badania kliniczne przeprowadzone w Rosji nad Sputnikiem V - powiedział Muraszko.

Badania nad drugą rosyjską szczepionką

Na spotkaniu z Putinem mowa była również o drugiej rosyjskiej szczepionce przeciwko Covid-19, preparacie EpiVacCorona, zarejestrowanym jesienią zeszłego roku. Ośrodek Wektor w Nowosybirsku na Syberii, główne rosyjskie laboratorium badań nad wirusami, sprawdza skuteczność preparatu wobec wszystkich odmian koronawirusa - powiedział szef ośrodka Rinat Maksiutow.



Wyjaśnił on, że w Rosji dotąd wykryto ponad 50 przypadków zakażenia brytyjską odmianą koronawirusa. Odnotowano także trzy przypadki zakażenia odmianą pochodzącą z RPA. Maksiutow poinformował też o "20 unikalnych wariantach wirusa, które wymagają głębszego zbadania".



Szczepienia w Rosji prowadzone są niemal wyłącznie przy użyciu Sputnika V. Według danych, które w poniedziałek przytoczył Putin, 4,3 mln osób otrzymało dotąd dwie dawki preparatu, a więc zostało całkowicie zaszczepionych. Wśród wszystkich zaszczepionych 46 proc. stanowią osoby w wieku powyżej 60 lat.



Władze Rosji chcą, jak mówił w poniedziałek Muraszko, by do połowy czerwca zaszczepionych zostało ponad 30 mln obywateli. Rosja liczy ponad 140 mln ludności.