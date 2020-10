W środę Ministerstwo Zdrowia podało zatrważające dane dotyczące ostatniej doby - mamy 6526 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Zmarło aż 116 zakażonych osób. Według środowych danych ECDC zebranych dla 31 krajów, Polska znajduje się na 18. miejscu wśród państw Europy Zachodniej pod względem liczby zakażeń koronawirusem na 100 tys. mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni. Pod względem liczby zgonów na Covid-19 Polska jest na siódmym miejscu. Rzecznik resortu zapowiedział, że w czerwonej strefie znajdzie się ponad 100 powiatów, w tym wiele dużych miast. Reporter RMF FM Krzysztof Berenda informuje, że na 90 proc. będą to Warszawa i Kraków. Dziś zostaną podjęte kolejne decyzje o wprowadzenia ewentualnych nowych środków zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Od dziś w godz. 10 do 12 w sklepach spożywczych, drogeriach, aptekach i na poczcie obowiązują godziny dla seniorów. Wydarzenia dotyczące pandemii koronawirusa w Polsce i na świecie śledzimy dla Was w naszej relacji na żywo.

Zdj. ilustracyjne /Martin Divisek /PAP/EPA

