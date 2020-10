Nową listę powiatów w strefie czerwonej i decyzje ws. ewentualnych nowych koronawirusowych restrykcji ogłosić mają dzisiaj na konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski. Konferencję premiera i ministra zdrowia transmitowaliśmy dla Was na żywo w tym artykule!

17:47

Premier zapowiedział, że będą wprowadzone nowe pomoce dla branż w trudniejszym położeniu: turystyczna czy gastronomiczna. Będziemy z tymi branżami dyskutować, jak przez te najbliższe miesiące mają przetrwać - mówił.



17:46

Pierwsza tarcza antykryzysowa ma możliwość emisji obligacji do poziomu 112 miliardów zł. Wykorzystanych zostało około 70 mld zł, w podobnych proporcjach tarcza finansowa również nie została wykorzystana. Ta pomoc dalej płynie do przedsiębiorców - mówił Mateusz Morawiecki.



17:45

Premier został zapytany o wprowadzenie całkowitej nauki zdalnej w szkołach. Jeżeli nie powstrzymamy rozprzestrzeniania się wirusa, to rozważamy wszelkie scenariusze, aczkolwiek ten jest jednym z najtrudniejszych, bo on oznacza bardzo duże utrudnienia w świadczeniu pracy przez rodziców najmłodszych dzieci - mówił. Zaznaczył, że chce chronić najmłodsze klasy przed trybem zdalnym w miarę możliwości.



17:44

Musimy mieć świadomość, że testujemy granice wydolności służby zdrowia. Jeśli ten hamulec nie zostanie naciśnięty, to scenariusze, które nas czekają mogą być niestety groźne - mówił minister zdrowia.



17:43

Apelujemy: zostańcie w miarę możliwości w domu. W szczególności seniorzy - mówił Niedzielski.



17:40

Ograniczenia w mobilności edukacji mają zmniejszyć liczbę interakcji i nie dać wirusowi szansy do rozprzestrzeniania się - mówi Niedzielski.



17:38

152 powiaty w strefie czerwonej, czyli blisko połowa Polski - mówi Niedzielski. Liczba ludności, która mieszka w tych powiatach przekracza 70 proc. ludności Polski - dodał.



17:37

Szanowni państwo, wciskamy hamulec. Nie w trybie delikatnego hamowania, tylko wciskamy go z całej siły - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Podkreślił, że jest to kluczowe do ochrony służby zdrowia.



17:36

Strefa czerwona:

- Ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na jedną kasę;

- Zakaz organizacji imprez okolicznościowych, takich jak wesela czy konsolacje;

- Zgromadzenia nie większe niż 10 osób;

- Szkoły wyższe oraz średnie przechodzą w tryb nauczania zdalnego;

- Podróż transportem publicznym ograniczona do 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc;

17:35

Strefa żółta:



Działalność gastronomiczna będzie możliwa w godzinach od 6 do 21. Poza tymi godzinami wydawanie posiłków będzie możliwa tylko na wynos;





Podróż transportem publicznym będzie ograniczona do 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc;





W imprezach okolicznościowych typu wesela od 19 października będą mogły wziąć udział maksymalnie w strefie żółtej 25 osób. Bez zabawy tanecznej;





Szkoły wyższe i szkoły średnie przechodzą w tryb nauczania hybrydowego;





Wydarzenia sportowe będą się odbywały bez publiczności;





Zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni;





17:34

Na dzień dzisiejszy mamy do zakomunikowania nowe obostrzenia w strefie żółtej i czerwonej - mówił premier.

17:33

To w jakim miejscu znajdujemy się w walce z koronawirusem zależy od tego, co działo się tydzień temu, dwa tygodnie temu i trzy tygodnie temu. To, że byliśmy u znajomych, na większej imprezie, to wszystko może skutkować zakażeniami za tydzień, za dwa, za trzy. Powstrzymajmy się od tego typu działań - powiedział premier.



17:32

Jeżeli ktoś może pracować zdalnie, niech pracuje zdalnie - powiedział Mateusz Morawiecki. Przestaliśmy się dystansować i znowu wróciliśmy do dużej mobilności społecznej - dodał.



17:30

Chcemy wdrażać obostrzenia, które będą chroniły nas przed rozprzestrzenianiem się koronawirusa, ale chcemy też, by gospodarka w dużym zakresie pracowała - powiedział premier.



17:29

Nie jesteśmy skazani na wybór: brak obostrzeń albo całkowity lockdown. Jest droga pośrednia, droga rozsądkowa, która zakłada szereg rygorów i zakłada, że będziemy się wszyscy do tych obostrzeń stosować - mówił Morawiecki.



17:28

Zapewnienie właściwego funkcjonowania służby zdrowia, jej wydajności, to jest bardzo ważne zadanie - powiedział premier. Za kolejny cel strategiczny uznał ochronę gospodarki. Rozwój poprzez ochronę miejsc pracy i utrzymanie tych gałęzi gospodarki, które mogą działać i które w najmniejszym stopniu przekładają się na zakażenia - dodał.



17:27

Chrońmy osoby starsze, cała nasza strategia dotyczy również osób starszych, żeby mogły znajdować się w samoizolacji i przez to unikać zarażenia - powiedział premier Mateusz Morawiecki.