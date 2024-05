"Kolegium przyjęło do wiadomości założenia nowelizacji ustawy o Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich, których intencją jest wyeliminowanie niekonstytucyjnych zapisów i szybkie powołanie komisji pod nadzorem ministra sprawiedliwości. Planowane jest przyjęcie projektu przez Radę Ministrów 21 maja br. i skierowanie na najbliższe posiedzenie Sejmu" - podał.

Dodał, że kolegium wysłuchało informacji o skierowaniu przez ministra koordynatora służb specjalnych próśb do I prezes Sądu Najwyższego, prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego i prokuratora generalnego o podjęcie współpracy nad nowymi regulacjami w zakresie ochrony informacji niejawnych w wymiarze sprawiedliwości.

"Kolegium zapoznało się z raportem komendanta głównego Straży Granicznej na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej oraz najbliższymi planowanymi działaniami służb państwowych w tym zakresie" - poinformował.

Komisja "w zgodzie z konsytucją"

Wcześniej w piątek premier Donald Tusk poinformował, że jest już przygotowany projekt ustawy w sprawie powołania komisji do badania wpływów rosyjskich i białoruskich w Polsce. Nowe przepisy opracował minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Zgodnie z propozycją ma powstać "konstytucyjna i skuteczna" komisja, która będzie badała wpływy rosyjskie i białoruskie w Polsce.

W czwartek szef polskiego rządu z mównicy sejmowej zapowiadał, że komisja ds. rosyjskich wpływów zostanie znów powołana, "już w zgodzie z konstytucją", i "zbada bardzo dokładnie wpływy rosyjskie, białoruskie na rządy Zjednoczonej Prawicy". One nie podlegają dyskusji - powiedział.

Wcześniej szef rządu polecił Tomaszowi Siemoniakowi przygotowanie rekomendacji, jak poprawić ustawę o komisji ds. badania wpływów rosyjskich, by mogła na nowo powstać możliwie szybko.

Prezydent deklaruje i oczekuje współpracy

Do sprawy powołania komisji badającej rosyjskie wpływy na platformie X odniósł się szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

"Prezydent od dawna stoi na stanowisku, że kwestia zagrożenia rosyjskimi wpływami powinna zostać zbadana i obejmować okres nawet dwóch dekad. Co więcej, taka komisja powinna powstać od razu po wybuchu wojny na Ukrainie tak jak miało to miejsce także w innych krajach; dziś wszelkie działania są wręcz spóźnione. Prezydent podnosił to kilkukrotnie" - napisał.

"Dobrze, że obecny rząd zaczyna podzielać to stanowisko. Prezydent deklaruje, jak i oczekuje współpracy w tej sprawie. Do konkretnych propozycji Prezydent odniesie się po ich przedstawieniu" - zapowiedział szef BBN, dodając, że prezydentowi "na pewno zależy, aby działania nie miały charakteru politycznego".

"Temu służyła prezydencka nowelizacja ustawy przyjętej przez poprzedni parlament. Prezydent oczekuje udziału ekspertów i rzetelnych wniosków dotyczących wzmacniania państwa. Nie politycznej gry" - podkreślił we wpisie.



Poprzednia komisja nie funkcjonowała długo

Komisja ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022 powstała z inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości.

30 sierpnia 2023 r. Sejm wybrał jej członków, a 29 listopada - już w nowej kadencji - zaprezentowała ona "raport cząstkowy" i przedstawiła rekomendacje, by Donaldowi Tuskowi, Jackowi Cichockiemu, Bogdanowi Klichowi, Tomaszowi Siemoniakowi i Bartłomiejowi Sienkiewiczowi nie były powierzane stanowiska publiczne odpowiadające za bezpieczeństwo państwa w związku z uznaniem w latach 2010-2014 r. rosyjskiej FSB za służbę partnerską.

Tego samego dnia Sejm odwołał członków komisji.